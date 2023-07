Artista plástico lança a exposição “Elementos: Uma coleção para iluminar”

As obras de Lemuel Gandara já foram exibidas em países como os Estados Unidos, França e Áustria

No próximo sábado (15), às 19h, no Shopping Pátio Capital, será realizada a exposição “Elementos: Uma coleção para iluminar”, do artista goiano radicado em Brasília Lemuel Gandara. O trabalho é composto por 16 obras de arte cheias de luzes, cores, texturas e formas da natureza sutil, todas criadas por Gandara.

As obras de Lemuel Gandara já foram exibidas em países como os Estados Unidos, França e Áustria. Em outubro de 2022, as criações de Gandara fizeram parte do Salão Internacional de Arte Contemporânea – Carrousel du Louvre, no Museu do Louvre, em Paris.

Em Brasília, Gandara lança com exclusividade a exposição “Elementos”. O artista realizou uma imersão criadora com estudos que vão desde a química dos elementos às suas representações. A coleção completa transita entre abstrato (energia e formação são exemplares), passa pelo expressionismo (oxigênio e atmosfera são alguns) e apresenta um figurativo (eterea).

A idealização do projeto que será exposto é celebrada entre o artista plástico Lemuel Gandara e a Clínica Mariana Lima, juntamente com Augusto Niemar, poeta e professor de literatura da Universidade de Brasília (UnB), que assina a curadoria da exposição. Público e colecionadores terão uma oportunidade rara de apreciar o conjunto completo da exposição em um momento especial que marca a entrega das obras encomendadas por Mariana Lima, materializadas no mundo visível por Gandara.

SERVIÇO

Exposição – Elementos: Uma coleção para iluminar

15 de julho de 2023, (sábado)

Às 19h

Shopping Pátio Capital, Taguatinga-DF