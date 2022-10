Alexandra Martins realiza sua primeira exposição individual em Brasília

A mostra “Sobre tempos que descansam” conta com curadoria de Monique Andrade e aborda temas como ancestralidade e memórias familiares

Com mais de 20 anos de carreira e uma ampla atuação no cenário nacional, principalmente no nordeste, onde reside desde 2013, a artista brasiliense Alexandra Martins retorna à capital federal neste sábado (15) para realizar sua primeira exposição individual no espaço independente A Pilastra.

A mostra “Sobre tempos que descansam” conta com curadoria de Monique Andrade e aborda temas como ancestralidade e memórias familiares. A artista parte de histórias contadas e recontadas por seus parentes e do seu entendimento de si mesma para investigar heranças, sejam elas afetivas ou raciais, que carregamos conosco, como cor da pele, religião, relação com a terra e hábitos alimentares que construímos ao longo da vida. São investigações de Alexandra, mas também minhas, suas e de milhares de brasileiros.

“Assim como eu, várias artistas racializadas se utilizam de temáticas como memória e identidade para costurar e reorganizar suas vidas a fim de criar novas configurações culturais que advém dessas antigas histórias de sequestro”, explica Alexandra Martins.

“Sobre tempos que descansam” é a respeito desse tempo de investigação íntima, dos segundos que passam quando olhamos para nós mesmos e para os antepassados, para a chuva que cai ou para a planta que brota. É a investigaão do tempo de passar um café da tarde ou o tempo do almoço de domingo em família.

Como um dos trabalhos da exposição, em meio a fotografias, vídeos e instalações, a artista fará durante a abertura da exposição a performance “Ouvir o chão que se pisa e comer as palavras que se fala”. Nela, a artista cozinha uma moqueca de banana-da-terra enquanto compartilha histórias e memórias de sua família. Ao final, a comida é servida e partilhada com todos os presentes.

Serviço

Exposição ‘Sobre tempos que descansam’

Artista: Alexandra Martins

Curadora: Monique Andrade

Entrada gratuita

Data de abertura: 15 de outubro de 2022, sábado

Horário: a partir das 18h

Visitação: 15 de outubro a 03 de dezembro

Local: A Pilastra, QE 40 SMBS, Guará II Guará 2 01 lote 01B, Loja, Brasília – DF, 71070-042.

Contato: (61) 98636-1774 / (61) 98364-0944