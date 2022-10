2º Encontro de Ceramistas do DF e Entorno abre inscrições para artistas e artesãos

A Feira acontece nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2022, das 14 às 19 horas, na Galeria Fayga Ostrower do Eixo Cultural Ibero-americano

O Núcleo de Arte do Centro-Oeste (Naco) realizará o 2º Encontro de Ceramistas dos DF e Entorno, de 16 a 27 de novembro de 2022, no Museu Vivo da Memória Candanga e no Eixo Cultural Ibero-americano. O evento contará com a realização de oficinas, palestras, exposição e feira de arte e artesanato.

O NACO abre inscrições para os artistas interessados em participar da Feira de Arte e Artesanato em Cerâmica e comercializar seus produtos. As inscrições vão até 10 de outubro de 2022. A Feira acontece nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2022, das 14 às 19 horas, na Galeria Fayga Ostrower do Eixo Cultural Ibero-americano, no Eixo Monumental.

Podem se inscrever artistas e artesãos que produzem peças em cerâmica e residam no DF ou Entorno: Distrito Federal, Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais.

O resultado será divulgado até o dia 14 de outubro de 2022, nas redes sociais do NACO e também será também enviado e-mail e mensagem individual a cada expositor selecionado, com as instruções para sua participação.

As propostas recebidas dentro do prazo estipulado serão avaliadas pela curadoria do evento. A seleção levará em conta os seguintes critérios de atributos culturais e naturais referentes ao DF e RIDE; Originalidade, criatividade e inovação; Qualidade; Diversidade de oferta de produtos e Ordem de inscrição.

Os expositores deverão comercializar seus produtos. Serão disponibilizadas até 50 vagas para participação no evento. A Comissão Organizadora providenciará e disponibilizará aos proponentes selecionados, a estrutura necessária para a realização do evento, com Espaço expositivo físico, com mobiliário para exposição dos produtos; Segurança para o espaço expositivo, Registro fotográfico e audiovisual, Divulgação do evento nas mídias sociais e na imprensa.

Cabe aos expositores etiquetar os produtos com preços e informações que julgarem necessárias e participar da montagem e desmontagem da exposição, bem como permanecer no local para comercialização dos seus produtos.

Cabe à Curadoria e à Comissão Organizadora do projeto definir a forma e locais de exposição dos produtos dentro do espaço, segundo conveniências técnicas, operacionais e conceituais. Fica a cargo da Comissão Organizadora a responsabilidade por eventuais mudanças de datas, formatos e ou local de exposição. A Comissão Organizadora do projeto se reserva o direito de desclassificar, a qualquer momento, o proponente selecionado que não cumprir com as orientações para participação.

O tratamento de dados pessoais sensíveis coletados no formulário de inscrição seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18) e serão utilizados apenas para fins relacionados ao 2º Encontro de Ceramistas do DF e Entorno.

Serviço

Feira de Arte e Artesanato em Cerâmica – 2º Encontro de Ceramistas dos DF e Entorno

Inscrições até 10 de outubro no link

Informações, acesse: www.encontrodeceramistas.com.br

Contato: [email protected]