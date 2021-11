Exposição na Funarte Brasília apresenta diálogo entre patrimônios históricos do Rio de Janeiro e de São Paulo

Mostra fotográfica Pares Díspares, de Giovanna Nucci, será aberta no dia 11 de novembro

O Ministério do Turismo, a Secretaria Especial da Cultura e a Fundação Nacional de Artes – Funarte trazem a Brasília a exposição Pares Díspares, que reúne 30 fotografias de autoria de Giovanna Nucci. A mostra será aberta no dia 11 de novembro, quinta-feira, às 18 horas, na Galeria Fayga Ostrower, no Complexo Cultural Funarte. As fotos são apresentadas em 15 pares, compostos por uma imagem do Rio de Janeiro e outra de São Paulo, propondo um diálogo entre os patrimônios históricos das duas cidades.

O projeto foi contemplado com o Prêmio Funarte Artes Visuais 2020/2021 – O diálogo entre o patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro e o brasileiro, presente nas artes visuais, na arquitetura e nos espaços urbanos. Pares Díspares, que tem curadoria do crítico de arte Enock Sacramento, coordenação de Ely Iutaka e montagem de Hiro Kai, foi classificado em primeiro lugar.

A exposição poderá ser visitada até o dia 12 de dezembro, de quarta a domingo, das 11 às 19 horas. A mostra será exibida também na Galeria de Fotos da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) de 22 de fevereiro a 1º de maio de 2022.

Pares Díspares

Segundo o curador da exposição, “o processo criativo dessa série teve início há quinze anos, quando Giovanna Nucci colocou lado a lado fotografias de um detalhe da escultura do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro – criação conjunta do engenheiro Heitor da Costa Silva e dos artistas plásticos Carlos Oswald e Paul Landowski –, com a de uma figura do Monumento das Bandeiras, do escultor Victor Brecheret, de São Paulo, e conclui: “A fotógrafa optou, desde o início, pelas imagens em preto e branco, o que conferiu à série uma potente carga expressiva”.

Além de proporcionar esse diálogo entre duas esculturas ícones do Rio de Janeiro e de São Paulo, Giovanna Nucci relacionou, com suas fotografias, os aeroportos Santos Dumont e Congonhas; os Arcos da Lapa e os da Rua da Jandaia; o Gabinete Português de Leitura do Rio com a Biblioteca da Universidade Mackenzie, de São Paulo; o desenho curvilíneo das calçadas da orla de Copacabana com as curvas do Edifício Copam paulista; os estádios Maracanã e Pacaembu; as arquiteturas contemporâneas do Museu do Amanhã, carioca, e da Japan House, paulista; as torres do relógio da Central do Brasil e da Estação da Luz; as arquiteturas do MAM/RJ e do MAM/SP; os teatros municipais das duas cidades; e assim por diante.

A mostra deixa vislumbrar que se trata de duas cidades diferentes, porém semelhantes em muitos aspectos, remetendo ao filme Tão longe, tão perto, de Wim Wenders.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A artista

Catarinense, Giovanna Nucci vive e trabalha em São Paulo, desde 1994. É bacharel em fotografia, com atuações nacional e internacional. Tem dois livros publicados: São Paulo cada um conta sua história (2011) e Rio Estado de Esporte (2012). “Com olhar atento de quem procura sempre algo além do convencional, inovou, ao levar para a fotografia artística a influência gráfica, originária de sua paixão pela arquitetura, especialmente pela da Bauhaus”, informa a produção. O trabalho da fotógrafa, em sua maioria paisagístico, prima pela forma e tem foco ora no urbano ora na natureza. O ser humano não tem sido tema escolhido por Giovanna, embora tenha desenvolvido uma série de imagens com corpos femininos.

O curador

Enock Sacramento é membro das associações Paulista, Brasileira e Internacional de críticos de arte. Participou de aproximadamente 180 júris de salões artísticos, foi curador de mais de 200 exposições no Brasil, em outros países da América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Prefaciou cerca de 200 catálogos de exposições. Publicou numerosos artigos na imprensa e 38 livros sobre arte e artistas brasileiros. Devido à sua atuação como crítico e curador de arte recebeu, em 2004 e 2016, o Prêmio Gonzaga Duque, da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), por trabalhos desenvolvidos em anos anteriores; e, em 2011, o Prêmio Mário de Andrade, por sua trajetória como curador e crítico de arte. É curador da Fundação José e Paulina Nemirovsky, em São Paulo, Capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Artista fotógrafa: Giovanna Nucci

Exposição

Pares Díspares

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curadoria: Enock Sacramento

Local: Galeria Fayga Ostrower | Complexo Cultural Funarte Brasília

Eixo Monumental, Setor de Divulgação Cultural – Brasília (DF) – entre a Torre de TV e o Centro de Convenções

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Abertura: 11 de novembro, quinta-feira. às 18 horas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Visitação: De 12 de novembro a 12 de dezembro de 2021, de quarta-feira a domingo das 11h às 19h.

Entrada Franca

Classificação indicativa: Livre

Mais informações

Funarte Brasília:[email protected]

Site da Funarte: www.gov.br/funarte