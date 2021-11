Ex-produtor de Cristiano Araújo é uma das vítimas no acidente de Marília Mendonça

O cantor faleceu em um acidente de carro, em 2019. Henrirque Ribeiro trabalhava com a artista desde o ano passado

O acidente que vitimou a cantora sertaneja Marília Mendonça nesta sexta-feira (5) deixou outros quatro mortos. Entre eles, o ex-produtor do cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro, em 2019. Henrirque Ribeiro trabalhava com a artista desde o ano passado.



A cantora viajava para o interior de Minas Gerais quando o avião em que estava caiu, na zona rural de Piedade de Caratinga.



Em nota, a assessoria de imprensa da artista informou que o produtor, o tio e assedor dela, o piloto e o co-piloto também perderam a vida na queda.



As vítimas:



-Marília Mendonça, cantora e compositora

-Henrique Ribeiro, produtor da artista

-Abicieli Silveira Dias Filho, seu tio e assessor

Os nomes do piloto e do co-piloto não foram informados.

O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos”, declara a nota.