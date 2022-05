Ex-namorada de Johnny Depp diz que ele já era violento e controlador em 1994

Ellen Barkin diz que ele jogou garrafa nela

Ex-namorada de Johnny Depp, 58, a atriz Ellen Barkin, 68, teve um testemunho gravado em 2019 usado no julgamento que envolve o ator e a ex-mulher Amber Heard, 36. Segundo ela, Depp já demonstrava um comportamento ciumento, violento e controlador nos anos 1990, época em que tiveram um relacionamento.

Em 1994, uma amizade platônica virou sexual, segundo reporta o site EOnline. “Ele era apenas um homem ciumento”, testemunhou Barkin. Ela contou que ele sempre perguntava a ela onde estava indo e o que havia feito na noite anterior.

A atriz afirmou que era comum o astro de Hollywood ter ciúme e que em certa ocasião ele achou que ela estivesse fazendo sexo com outra pessoa ao encontrar um arranhão nas costas dela.

Em outra parte do depoimento, Barkin disse que Depp jogou uma garrafa de vinho na direção dela em um quarto de hotel em Las Vegas. De acordo com a agência Reuters, Depp chamou as alegações de Barkin de “inverídicas” e reiterou que não tinha problemas para controlar a raiva.