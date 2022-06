Ex-BBB Larissa tatua ‘fake news’ no braço devido a meme do reality

A influencer compartilhou sua nova tatuagem com seus seguidores em suas redes sociais, além de mostrar seu meme de referência

A ex-BBB Larissa Tomásia, 25, mostrou aos seus seguidores que fez uma tatuagem inusitada para relembrar um de seus momentos no Big Brother Brasil 22 (Globo). A influenciadora tatuou “fake news” em seu braço.

Tomásia entrou no reality com o jogo já em andamento, ao lado de Gustavo Marsengo. Os dois foram confinados na Casa de Vidro e precisaram esperar o público decidir se entrariam ou não para o programa. Com sua entrada, a influenciadora espalhou algumas mentiras sobre o mundo exterior para os confinados.

Quando ela explicou sua estratégia após ser eliminada, a frase “várias fake news e verdadeiras também” se tornou um meme nas redes sociais. Apesar disso, seu jogo não foi tão aceito pelo público e ela ficou pouco tempo na casa, sendo eliminada três semanas após sua entrada.

Além disso, a influenciadora também viralizou nas redes sociais com um vídeo dançando a música “Socadona” da cantora Ludmilla, 27, no pátio da escola em que ela estudou quando era mais nova, em Limoeiro, Pernambuco.

“Ultimamente eu estou recebendo tanto convite para visitar tantos colégios em vários estados do Brasil, que para ser bem sincera com vocês, estou querendo visitar mesmo”, escreveu a ex-BBB em seu perfil no Twitter. Em outro tuíte ela ainda brincou: “Partiu faculdades também”.