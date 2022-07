Wod.land: evento de crossfit desembarca em Brasília

O crossfit é uma forma de se desafiar e melhorar a qualidade de vida, explica o coordenador do evento e professor da Tai Crossfit Lucas Americano

Neste final de semana (9 e 10/07), o Distrito Federal recebe o Wod.land, um evento de Crossfit que recebe mais de mil atletas de todo o Brasil. O local escolhido é o Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada. Com uma estrutura única durante todo o festival, o Wod.Land garante também uma experiência única de descanso e diversão em uma das melhores redes hoteleiras do país.

Dentre as diversas academias participantes, a academia Tai CrossFit – Brasília se prepara para levar um grupo de alunos para competir no evento. O CEO da empresa, Lucas Americano, garante que não precisa ser atleta para viver a experiência.

“A Tai está levando mais de 70 atletas amadores para competir no evento, pessoas comuns que encontraram no CrossFit uma forma de se desafiar e melhorar a qualidade de vida. Quando elas experimentam um ambiente de competição esportiva, entendem como o esporte pode ser um grande aliado para saúde e qualidade de vida delas.”

O crossfit é uma modalidade esportiva que tem como objetivo promover melhora da capacidades físicas (cardiorrespiratória, condicionamento físico e resistência muscular) por meio da combinação de exercícios funcionais, executados em alta intensidade.

O praticante Adner Nery, um dos alunos da Tai, conta que sofreu dois acidentes de paraquedas e que achou que não poderia mais praticar esportes, mas encontrou no crossfit a solução.

“Cheguei a pensar que não voltaria a correr e fazer atividade física. Ano passado comecei no Crossfit achando que não conseguiria fazer quase nada, mas comecei a melhorar minha mobilidade e limitações, além do condicionamento físico. Essa ano já participei do Brasília Challenge e agora estarei no WOD Land.”

A competição conta modalidades em equipe e individuais para diversas faixas etárias. Além disso, o espaço conta com um local para aqueles que não irão participar e apenas apreciar o evento. É possível adquirir o ingresso pelo site https://www.wod.land/.

Serviço

‘Wod.land

Onde: Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada

Quando: sábado (09) e domingo (10)

Horário: 09h

Entrada: R$ 50,00 + taxas (visitantes) https://www.sympla.com.br/evento/wod-land-2022-visitantes/1479149