Welcome Xeque Mate bota fogo no Boteco do Clima

O Boteco do Clima, evento da banda de pagode Clima de Montanha, prepara uma novidade para este sábado (22). Quem for, vai ganhar um ‘Welcome Xeque Mate’. Aniversariante do mês ganha um balde de Xeque Mate para dividir com a galera.

Xeque Mate é uma mistura de refrescante de mate, rum, guaraná e limão, produzida em Belo Horizonte-MG. Segundo os organizadores do Boteco do Clima, a bebida já é aclamada nas festas de São Paulo e vai ser oferecida ao público brasiliense em primeira mão neste sábado (22).

Serão mais de seis horas de pagode, na Orla da AABB, a partir das 17h. Além do Clima de Montanha, tem DJ Higor Touret e uma atração surpresa.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 30 pelo Sympla — na porta do evento, estará a partir de R$ 50. Aniversariantes do mês ganham, além do balde de Xeque Mate, duas cortesias para si e 30 para convidados que chegarem até às 19h — após 19h, desconto de 50% na entrada. A cada 10 convidados que comprarem antecipadamente, será dado um balde de cerveja.

Serviço

Boteco do Clima

Sábado, 22 de abril de 2023

A partir das 17h

Local: AABB

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Mais informações em (61) 98350-0700 e no e-mail [email protected]