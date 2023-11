Warner Bros. Discovery confirma participação na CCXP23

Marcas icônicas como HBO Max, Warner Bros. e Warner Play estarão presentes com novidades para os fãs na 10ª edição do maior evento de cultura pop do mundo

Com o maior estande da história de todas as Comic-Cons do mundo, a Warner Bros. Discovery acaba de confirmar sua participação na CCXP23. Pela primeira vez com um espaço único com mais de 1350m², a proposta da companhia nesta edição é promover uma experiência imersiva e nostálgica aos fãs, com conteúdos exclusivos, conversas com os talentos e atividades especiais de suas grandes marcas: HBO Max, Warner Bros., Warner Play e muito mais!

Além de ter o maior estande da história, a Warner Bros. Discovery também é Media Partner desta edição da CCXP. Essa parceria com o Omelete garante a produção de conteúdos e acessos exclusivos para a WBD, além da presença da marca nas divulgações, aumentando a visibilidade da empresa no evento. A CCXP23 acontecerá de 30 de novembro a 3 de dezembro, no São Paulo Expo, na capital paulista.

Em quatro dias de evento, a WBD levará os fãs em uma homenagem às suas amadas franquias de sucesso dentro do estande, além de trazer um gostinho do que vem por aí com spoilers de alguns dos mais esperados lançamentos. Confira:

HBO MAX

Enquanto aguardam a nova temporada, os fãs poderão relembrar e vivenciar um dos espaços mais icônicos da aclamada série A CASA DO DRAGÃO; o Departamento de Polícia de Gotham, do universo BATMAN, também será uma das atrações; THE BIG BANG THEORY, o grupo nerd favorito da galera está de volta para comemorar o aniversário de 15 anos de seu lançamento; e BARBIE, filme com a maior bilheteria do ano e que chega à HBO Max em breve, também terá seu espaço dedicado na CCXP.

CARTOON NETWORK

Nosso amado CARTOON NETWORK está com presença confirmada e garantida e vai juntar todas as gerações dos nossos desenhos favoritos no estande da CCXP! Nenhum fã vai querer ficar de fora e perder o seu Cartoon favorito.

WARNER BROS. GAMES

Os lançamentos que marcaram os games esse ano estarão no estande com ativações de MORTAL KOMBAT 1 e HOGWARTS LEGACY. Além de testar os novos lançamentos, os fãs da franquia vão poder vivenciar como seria caso estivessem dentro de cada jogo.

CINEMA

As próximas estreias de destaque do estúdio como WONKA; AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO; DUNA: PARTE 2; FURIOSA; GODZILLA E KONG: O NOVO IMPÉRIO e a produção nacional EVIDÊNCIAS DO AMOR, que conta com Fábio Porchat e Sandy no elenco, terão ativações especiais no estande, com espaços tematizados para fotos, entrega de brindes e atividades interativas e instagramáveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além destes espaços, a marca também trará ativações de RICK AND MORTY, HARRY POTTER, FRIENDS, UEFA CHAMPIONS LEAGUE, a produção nacional DA PONTE PRA LÁ, e a LOJA OFICIAL WARNER. A Warner Bros. Discovery Consumer Products trará coleções das maiores e mais amadas franquias do entretenimento e clássicos da cultura pop em uma seleção especial dos produtos de suas principais marcas licenciadas. O espaço apresentará as últimas novidades de vestuário, decoração e colecionáveis para deleite dos fãs dos heróis da DC e dos personagens Looney Tunes, Harry Potter e Cartoon Network.

Serviço CCXP:

Datas: de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2023.

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM – São Paulo/SP