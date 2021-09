Viva Lago Oeste fecha o mês do cerrado no Brasis Ateliê Gastronômico

Atividades serão no sábado (25) e domingo (26) e terá feira agroecológica, arte, música, dança e gastronomia

O Viva Lago Oeste promove o último fim de semana do mês do cerrado, ação para promover a defesa do bioma e, assim, sensibilizar mais pessoas para a preservação, respeito e valorização. Foram quatro sábados e domingos com diversas atividades realizadas pelos empreendimentos da região, possibilitando toda a vivência que o turismo rural e o ecoturismo podem proporcionar. Neste sábado (25) e domingo (26), será a vez do Brasis Ateliê Gastronômico receber a programação.

No sábado (25), a partir das 12h30, a feira agroecológica irá expor produtos locais, além da mostra dos empreendimentos turísticos do Lago Oeste e convidados. Os empreendedores que compõe o Viva Lago Oeste estarão presentes para se apresentarem, tirar dúvidas e conversar sobre a região. Para completar, também estarão presentes o artista Ralfe Braga com sua exposição “Cerrado”, a mostra de arte de Adele Rossi, e o chargista Câlima Att.

A partir das 17h, será a vez da atual campeã nacional de quadrilha junina Si bobiá agente pimba se apresentar. Às 18h, a cia de dança Transições irá apresentar o espetáculo “Cabloco Arrengueiro”. E às 19h30, a dupla Sol e Lua, composto por Paola e Kadu, irão fechar a noite.

No domingo (26), a partir das 12h30, o público vai ter uma segunda oportunidade para conferir a feira agroecológica e a mostra dos empreendimentos turísticos do Lago Oeste e convidados. O Ralfe Braga estará com sua exposição “Cerrado”, Adele Rossi marcará presença com a mostra de arte de, e o chargista Câlima Att estará no local.

Quem quiser aproveitar a visita e almoçar ou jantar no Brasis deverá fazer uma reserva com antecedência. O espaço oferece uma experiência gastronômica única. A cozinha autoral da chef Di Oliveira é baseada em ingredientes brasileiros e orgânicos, além da proximidade com a natureza em um ambiente rústico, confortável e charmoso.

Brasis Ateliê Gastronômico. Foto: Divulgação

Famtour

Para completar as atividades do mês do cerrado, no sábado (25) o Lago Oeste ainda vai receber o Famtour, que promove os pontos atrativos da capital. Por meio do projeto, fruto da parceria do Sesc-DF e da Câmara de Turismo Criativo de Fecomércio-DF, 20 convidados terão uma experiência pelos empreendimentos da área rural. Eles vão fazer o banho de cerrado, a trilha botânica e conhecer a vila das abelhas nativas sem ferrão na Trilha do Calango – espaço de eventos, hospedagem e turismo de vivência. Seguirão para um almoço no Brasis Ateliê Gastronômico para degustar o menu “Viva cerrado”, e depois irão para um piquenique no Sítio Titara – que oferece hospedagem, trilhas, cachoeiras e comida mineira.

Viva Lago Oeste

O Viva Lago Oeste é composto por 17 empreendimentos rurais em meio a natureza, que oferecem uma rota de ecoturismo no Distrito Federal. Nas propriedades participantes, as pessoas vivenciam experiências únicas, repletas de sabores e aromas, e têm à disposição muita diversão, lazer, descanso e aventura.

Serviço:

Mês do cerrado | Viva Lago Oeste

Onde: Brasis Ateliê Gastronômico (DF 001, rua 12, chácara 77, Lago Oeste, Brasília – DF)

Quando: Sábado (25), das 12h30 às 21h. Domingo (26), das 12h30 às 17h

Mais informações e reservas para almoço ou jantar no Brasis: 61 9 9446-2540

https://vivalagooeste.com.br/