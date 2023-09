“Viva Jazz! Viva MPB!” encerra sua primeira edição neste sábado (16)

Evento tem entrada gratuita, mas o público é incentivado a colaborar com a doação de fraldas geriátricas

O “Viva Jazz! Viva MPB!”, projeto que exalta a diversidade musical, encerra sua primeira edição no sábado (16), a partir das 16h. Com entrada gratuita, o evento será realizado na quadra coberta da Associação dos Amigos da Saúde Mental (Assim), no Riacho Fundo, e conta com a participação do grupo Sidney Campos Jazz Trio.

Além de uma boa música, a festa traz uma feira de artesanato e um espaço infantil. O evento tem entrada gratuita, mas o público é incentivado a colaborar com a doação de fraldas geriátricas, que serão destinadas para abrigos de idosos.

“O Viva Jazz! é um projeto incrível, que busca levar o povo brasiliense para contemplar esse grande estilo musical. É um prazer levar a boa música para as pessoas da capital”, comenta Karla Raposo, organizadora do evento.

Serviço

“Viva Jazz! Viva MPB!”

Sábado, 16 de setembro

A partir das 16h

Local: quadra coberta da Associação dos Amigos da Saúde Mental (Assim) – Área Central 03 – Lotes 14 / 15, Riacho Fundo I

Entrada franca