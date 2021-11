Está chegando a 16ª edição da Vinum Brasilis

A Vinum Brasilis, maior feira especializada em vinhos brasileiros do país, será realizada nos dias 3 e 4 dezembro

Após um ano sem eventos, por conta das medidas restritivas da pandemia, a Vinum está de volta! Serão cerca de 30 vinícolas e mais de 180 rótulos nacionais para degustação e compra, entre espumantes, tintos, brancos e rosés, além de produtos de terroir brasileiro, como queijos, embutidos, sucos e cafés.

Entre as vinícolas confirmadas estão: Galés, Miolo, Salton, Pizatto, Aurora, Maximo Bolschi, Perini, Rio Sol, Valmarino, Campos de Cima, Batalha, Courmayeur, Tenutta Foppa e Ambrosia, Amitié, Sanabria, Família Beyber, Terraças, Vinícola Brasília, Monte Reale, Vinícola Rar, Gran Legado, Decantando a Vida, Larentis, Lídio Carraro, Fabian e Casa Madeira.

O evento é hoje uma das maiores feiras especializada em vinhos nacionais do Brasil e vem para 2021 com novas vinícolas. A estrutura e capacidade de visitantes foi reduzida para receber até 400 pessoas por dia, devido às medidas de segurança de combate ao Covid.

Durante a feira, os visitantes poderão degustar rótulos dos melhores produtores nacionais, além de ter contato direto com os enólogos e outros especialistas do mercado. Somado a isso, poderão adquirir com preços especiais os vinhos preferidos para abastecer a adega de casa.

Vinum Brasilis. Foto: Divulgação

Selo Vinum Brasilis: Concurso às cegas elegerá os melhores rótulos

No dia 29 de novembro, acontecerá o já tradicional Concurso Vinum Brasilis, que vai eleger, através de júri técnico especializado, o Melhor Tinto, Melhor Espumante Champenoise e Melhor Espumante Charmat. O resultado será revelado durante a feira, onde os ganhadores terão selos exclusivos.

A degustação da prova elege, às cegas, os melhores rótulos da edição. Os mais pontuados ganharão um selo exclusivo de reconhecimento. O painel do concurso é formado por um júri misto, com profissionais técnico e apreciadores da bebida. O peso será de 70% para o painel técnico e 30% para o de enófilos.

Os ingressos já estão sendo vendidos e serão limitados: R$ 100,00 (1º lote até dia 23), R$ 120,00 (2º lote até dia 30) e R$ 140,00 na hora e dão direito às degustações de vinhos e produtos da exposição.

Serviço:

Vinum Brasilis

Dias: 3 e 4 de dezembro (sexta e sábado), das 18h às 22h

Local: Salão Millennium – clube ASCADE

Ingressos: R$ 100 (1º lote até dia 23), R$ 120,00 (2º lote até dia 30) e R$ 140,00 na hora.

Pontos de venda: A Garrafeira (212 sul) ou pelos telefones (61) 3443.8996 e (61) 99806.3127

Classificação 18 anos