Vintage Culture substitui Safadão no Na Praia

Wesley Safadão passou por cirurgia recentemente e não poderá se apresentar neste sábado (16)

O cantor Wesley Safadão não vai se apresentar neste sábado (16), no Na Praia Festival, onde estava confirmado. Safadão passou por cirurgia de retirada de hérnia de disco na semana passada e está se recuperando, sem condições de fazer o show. Assim, o Grupo R2 convidou o Vintage Culture para substituir o artista e decidiu reformular o line up.

Com isso, a noite que seria de sertanejo agora será de música eletrônica. O show de Murilo Huff também foi suspenso. Além do Vintage, se apresenta o DubDogz, formado pela dupla de DJs Marcos e Lucas Schmidt. Os shows de Safadão e Huff serão remarcados para uma nova data, afirma a R2. Quem comprou o ingresso terá três opções: cancelamento, utilizar na nova data ou ter prioridade na compra do novo lineup deste sábado.

Outros shows

Nesta semana, a programação começa na quinta-feira com o Luau na Praia com Melim e 3030. Na sexta-feira, a noite é de forró pé na areia, com Falamansa e Mestrinho. E quem encerra a programação da semana é Armandinho e a banda Maneva, que trazem o reggae e o pop para o festival no domingo.

Além das atrações musicais, no sábado, das 8h às 16h, e no domingo, das 9h às 16h, o local oferece uma programação esportiva, em parceria com a academia O2 Fitness, e muita diversão para a garotada, com o Zunia Na Praia.

O Na Praia está de novo endereço, no Setor de Clubes Sul, abaixo do Clube da Agepol. Com a temática Aloha Hawaii, o Na Praia volta depois de um hiato de três anos por conta da pandemia – a última edição foi em 2019.

Na Praia Festival

Quinta, 14/07

Luau na praia com Melim e 3030

Sexta, 15/07

Falamansa

Mestrinho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sábado, 16/07

Vintage Culture

Dubdogz

Domingo, 17/07

Armandinho

Maneva

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

Ingressos pelo app R2 com.vc e pelo site r2.com.vc