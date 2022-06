Vinho na Vila desembarca em Brasília

A curadoria das vinícolas ficou a cargo da empresária e chef Larissa Fin, fundadora da Casa Vitis e idealizadora do Vinho na Vila

Nos dias 25 e 26 de junho, sábado e domingo, o Vinho na Vila, aterrissa na Capital. Pela primeira vez na cidade, o festival de vinhos nacionais, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Goiânia, vai reunir 20 vinícolas brasileiras de diferentes regiões do país na praça central do Casapark. Serão mais de 200 rótulos diferentes para degustação e venda, além de lançamentos de novos vinhos, aulas show com degustações e harmonizações de pratos.

O Vinho na Vila traz para Brasília produtores da Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre os destaques estão os vinhos da Vinícola Fin, Cave Antiga, Pizzato, Audace Wines, Cave Geisse, Miolo, Rio Sol, Tenuta Foppa e Ambrosi, Vivant, Salton, Gazzaro, Sanabria Vinhos, Monte Real, Garibaldi, Courmayer, Marzarotto, Monte Reale e Pirineus. Cada vinícola realizará a venda direta ao consumidor e oferecerá aos clientes a degustação de seus produtos, explicando as particularidades da sua vinícola, do seu vinho, do seu processo de produção e da região de onde vem.

A curadoria das vinícolas ficou a cargo da empresária e chef Larissa Fin, fundadora da Casa Vitis e idealizadora do Vinho na Vila. A ideia de Larissa é apresentar diferentes produtores ao público, ampliando o repertório dos consumidores sobre a riqueza da nova geração de vinhos brasileiros. “Os vinhos brasileiros evoluíram muito nos últimos anos com enólogos e tecnologia de ponta, nossos produtos são premiados no Brasil e no exterior. O Vinho na Vila tem como objetivo levar os vinhos brasileiros para as cidades e capitais. Uma oportunidade que o público só teria acesso indo até as vinícolas, pois muitas são pequenas, e produzem vinhos boutiques”, afirma.

O valor do ingresso é de R$ 99,00, na pré-venda; R$ 120,00, primeiro lote; e R$ 150,00 no segundo lote. Cada ingresso dá direito a uma taça e para provar os vinhos das vinícolas em um dos três horários de degustação. Confira os horários: Sábado – 11h às 14h | 14h30 às 17h30 | 18h às 21h. Domingo – 11h às 14h | 14h30 às 17h30 | 17h às 20h. A classificação indicativa é 18 anos.

Não perca tempo e já garanta o seu ingresso! https://www.ingresse.com/vinho-na-vila-brasilia

Instagram: @vinhonavila