Ana Carolina, Elba Ramalho e Os Melhores do Mundo são as atrações de encerramento do VIBRAR

O complexo gastronômico também recebe Mundo Bita e Cazuza in Concert em seu encerramento

Chegou ao fim. O restaurante open air VIBRAR encerra a sua temporada neste final de semana. Localizado no estacionamento do Nilson Nelson, o complexo gastronômico funciona, nesta semana, de quinta-feira a domingo, com cinco atrações culturais para todos os gostos e idades.

A programação começa com o espetáculo Cazuza in Concert na quinta-feira, dia 23. O músico Renato Azambuja interpreta o “poeta exagerado” de forma original, teatral e musical. Entre os sucessos, Bete Balanço, Faz Parte do Meu Show, O Tempo Não Pára e Codinome Beija-Flor.

Na sexta-feira, dia 24, o VIBRAR recebe um dos maiores nomes da MPB, Ana Carolina. A cantora, compositora e instrumentista sobe ao palco para apresentar seus maiores sucessos, como o hit “Garganta”.

Ana Carolina. Foto: Divulgação

Os Melhores do Mundo prometem fazer todo mundo gargalhar neste sábado, dia 25. A Icônica peça “Hermanoteu na Terra de Godah”, uma das mais conhecidas do grupo, é a grande atração da noite.

Os Melhores do Mundo. Foto: Nick Elmoor

No domingo, dia 26, a trupe do Mundo Bita invade o palco do complexo para animar toda a criançada! O espetáculo “Dentro do Mundo Lá Fora” promete músicas, cores, aprendizados e alegria e diversão para toda a família.

Mundo Bita. Foto: Divulgação

Para encerrar a temporada de sucesso do VIBRAR, a cantora e compositora Elba Ramalho anima o palco e a noite de domingo, 26, com seus maiores sucessos da MPB com influências nordestinas ao longo de seus 40 anos de carreira.

Elba Ramalho. Foto: Divulgação

As reservas de mesas (quadradinhos) podem ser garantidas através do aplicativo ou site Sympla https://site.bileto.sympla.com.br/vibrarbsb/.

Os pedidos são feitos de forma digital, através de aplicativo, e entregues diretamente ao cliente, em seu “quadradinho”. Evitando, assim, qualquer tipo de aglomeração ou contato, e respeitando os protocolos de segurança e distanciamento exigidos. Para transitar no local para o uso do banheiro, por exemplo, é obrigatória a utilização de máscara. Aferição de temperatura do público e totens com álcool em gel são obrigatórios no restaurante open air.

VIBRAR

Quinta a domingo, das 17h às 23h

Eixo Monumental – próximo ao Ginásio Nilson Nelson

Reservas e informações: www.vibrarbsb.com

@vibrarbsb