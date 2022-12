Velvet Pub recebe as bandas Fabulosos Viralatas, Fosco e Anéis de Marte

Setor Sonoro do Alto Volume leva rock autoral para umas das casas para mais ecléticas do Distrito Federal

O Velvet Pub (102 Norte) recebe, nesta quinta-feira (8), mais uma edição do Setor Sonoro do Alto Volume, com as bandas Os Fabulosos Viralatas, Fosco e Anéis de Marte. Com rock autoral, elas sobem ao palco a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 20.

O Velvet é um dos pubs mais tradicionais e ecléticos de Brasília e, agora, mais um espaço para o rock candango. Ao receber o Setor Sonoro, que já começa a despontar como uma das atrações semanais fixas da casa entra no circuito da nova cena do estilo musical que fez de Brasília referência para todo o país.

“Os Fabulosos Viralatas, Fosco e Anéis de Marte são três bandas da nova safra do rock de Brasília. Com o Velvet, a cena ganha mais um espaço de qualidade para que elas se apresentem para o público. O Alto Volume é um espaço para todas as bandas. Quem quiser tocar vai tocar, porque o nosso objetivo é abrir espaço para o maior número de artistas possível. É essa parceria com as casas do Distrito Federal que tem rendido o sucesso dos eventos”, afirma o produtor e idealizador do projeto Cezar Degraf (Vontana).

As três bandas que sobem ao palco, nesta quinta-feira, possuem grandes hits e qualidade musical que vem crescendo com o passar do tempo. No palco, as três bandas prometem levar o público aos melhores momentos da cena, projetando o futuro do rock brasiliense que reinicia sua expansão com a nova geração.

O Setor Sonoro ocorre todas as quintas-feiras no Velvet, sempre às 20h. O público interessado em conhecer novas bandas pode conferir a programação semanal nas redes sociais do pub ou ainda no perfil do Instagram do Alto Volume Rock, incluindo demais shows e outras casas.

Serviço:

Setor Sonoro do Alto Volume no Velvet Pub

Local: Velvet Pub, CLN 102 Norte

Dia: 8 de dezembro

Horário: 20h

Entrada: R$ 20