Pedro Strazza

São Paulo – SP

A São Paulo Fashion Week divulgou nesta terça, dia 25, as marcas que desfilam na próxima edição do evento, entre 25 e 28 de maio.



São ao todo 42 desfiles, sendo 31 presenciais, sediados em sua maioria no Komplexo Tempo, no shopping Iguatemi e no Senac da Lapa. Haverá dois desfiles antes -a abertura, com a apresentação da nova coleção de João Pimenta no Theatro Municipal, no dia 22, e o desfile de Isaac Silva no dia 24.



Os demais 11 desfiles serão mostrados em vídeos, numa sessão de cinema no shopping Iguatemi.

Intitulado “Origens/Ressignificar”, a 35ª edição do evento de moda “fala sobre quem somos e o que nos une como coletivo humano criativo”, segundo um comunicado do evento.



Sete marcas estreiam nesta edição – Foz, que reúne ancestralidade e cultura brasileira; Gefferson Vila Nova, de streetwear masculino feito na Bahia; Rafael Caetano, com peças voltadas para o público LGBTQIA+; The Paradise, de surrealismo fantástico traduzido em estamparias; Marina Bitu, com vestuário que expressa saberes manuais centenários; Forca Studio, de estética urbana, e David Lee; que mistura alfaitaria com sportwear.



Marcas de destaque como Misci, Handred e Ellus não vão desfilar nesta edição.



VEJA O LINE-UP COMPLETO

Dia 22

João Pimenta



Dia 24

Desfiles virtuais (em vídeo) -À La Garçonne, ÀLG, Ateliê Mão de Mãe, Corcel, De Pedro, Fauve, Foz, Glória Coelho, Irrita, Modem e Naya Violeta

Isaac Silva



Dia 25

Igor Dadona

Gefferson Vila Nova

Patrícia Viera

TA Studios

Ponto Firme

Localiza

Meninos Rei

Martins



Dia 26

Rafael Caetano

Ronaldo Silvestre

Apartamento 03

Minisi

LED

Dendezeiro

The Paradise



Dia 27

Maurício Duarte

Silvério

Renata Buzzo

Marina Bitu

Forca Studio

Thear

AZ Marias

Santa Resistência

Weider Silvério



Dia 28

Fernanda Yamamoto

Walério Araújo

David Lee

Greg Joey

Lino Villaventura