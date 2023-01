Veja o dress code do Met Gala 2023, que homenageia o estilista Karl Lagerfeld

O estilista foi diretor criativo da grife Chanel por mais de três décadas. Ele atuou também em empresas como Balmain, Patou, Chloé e Fendi

São Paulo – SP

A edição deste ano do tradicional Met Gala irá homenagear o estilista Karl Lagerfeld, morto em 2019 e considerado um dos principais nomes da indústria da moda.

O estilista foi diretor criativo da grife Chanel por mais de três décadas. Ele atuou também em empresas como Balmain, Patou, Chloé e Fendi.

Por isso, a expectativa é que os looks das celebridades sejam diversos. No entanto, a imprensa internacional recomenda alguns caminhos, entre eles usar roupas que remetam a peças icônicas que o estilista criou durante sua carreira. O dress code deste ano foi batizado de “Em honra a Karl”.

Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer e Dua Lipa foram anunciados como co-chairs do evento, ou seja, os anfitriões desta edição.

O Met Gala é organizado todos os anos no Metropolitan Museum of Art, de Nova York, onde celebridades desfilam no tapete vermelho looks glamorosos e excêntricos.

No ano passado, por exemplo, a socialite e empresária Kim Kardashian chamou atenção ao ostentar um vestido usado pela atriz Marilyn Monroe, morta aos 36 anos, em 1962.

Kim, porém, recebeu duras críticas e foi acusada de ter estragado o vestido, umas das peças mais famosas de Hollywood. Avaliado em US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,5 milhões), o vestido que Monroe usou ao cantar “Happy Birthday” ao presidente John F. Kennedy foi emprestado pelo Ripley’s Believe It Or Not Museum.