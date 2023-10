Veja dicas de onde levar a criançada no feriado

Um dos feriados mais divertidos do ano bate à porta!

Um dos feriados mais divertidos do ano bate à porta! O Dia das Crianças leva muitas famílias a saírem com seus pequenos para um dia inteiro de diversão. Por isso, aqui vão algumas dicas de shoppings e outros centros da capital para passear nesta quinta-feira (12):

PopHaus

O Grupo PopHaus preparou atividades imperdíveis. Localizado no complexo do Mané Garrincha, o parque promoverá gincanas e brincadeiras de hoje (12) a domingo (15). Dentre as principais atrações oferecidas durante esse período para as famílias, estão um show de mágica e muitas gincanas, com prêmios como vouchers de desconto, vale-pipoca, vale-combo, algodão-doce, vale Pop Pontos e vale copo personalizado do PopHaus. Das 10h às 18h, com ingressos antecipados no site do parque.

Serviço

PopHaus Brasília

Estádio Nacional Mané Garrincha – SRPN, Asa Norte-DF

Mais informações: @pophaus_brasilia

Boulevard Shopping

O Boulevard Shopping (Asa Norte) preparou uma programação especial durante todo o mês de outubro, com bailinho, música, brincadeiras, teatro infantil, sessão azul, circo e desfile kids. No dia 12, a banda Maria Vai Casoutras vai animar os pequenos das 14h às 18h. Também vai ter pipoca, pintura de rosto e encontro com personagens. Ainda no clima, o fim de semana será repleto de magia e encanto com o Hora Animada, com espetáculos da companhia teatral Neia e Nando, sempre às 16h. Tudo isso com entrada franca!

Serviço

Boulevard Shopping Brasília

Setor Terminal Norte, Conj J – Asa Norte, Brasília-DF

Informações: (61) 3448-3300 / https://www.boulevardbrasilia.com.br/ @boulevardshoppingbrasilia

Iguatemi Brasília

O Iguatemi Brasília (Lago Norte) preparou uma sessão especial de Patrulha Canina para amanhã (12), a partir das 10h. A brinquedoteca Vila Animada também tem atividades especiais, como visita de personagem vivo, pintura de rosto, camarim fashion e baladinha Neon nesta quinta (12); oficina de donuts na sexta (13); oficina de slime no sábado (14) e oficina de massinha no domingo (15). As brincadeiras rolam sempre das 15h às 19h, com valores a partir de R$ 45.

Serviço

Iguatemi Brasília

SHIS Norte CA 4, Lago Norte, Brasília-DF

Informações: (61) 4042-1693 / @iguatemi_bsb

DF Plaza Shopping

Até sábado (14), o DF Plaza Shopping (Águas Claras) promove uma programação gratuita. Hoje (12), tem show de Laura Medeiros, ex- The Voice Kids e uma ação da Unilever, que irá montar duas estações, uma da marca Omo e outra da Fofo, com piscina de bolinhas, espaço para fotos, pintura e pelúcias. Haverá dinâmicas para pais e filhos brincarem juntos para ganharem brindes. Serão 20 crianças por turma, de 14h às 20h.

Já o show de Laura Medeiros ocorre das 16h às 18h, na praça de alimentação. No sábado (14), tem a Festa da Criança, com pula-pula, brinquedos infláveis, pintura de rosto, teatro infantil e muito mais. Tudo de graça.

Serviço

DF Plaza Shopping

Rua Copaíba, lote 1 – Águas Claras

Informações: 61 99663-6939 / 61 3451-5750 / http://www.dfplaza.com.br/ @dfplazashopping

JK Shopping

A programação do JK Shopping (Taguatinga) traz, hoje (12), o espetáculo Encantados, da companhia Oja Laio, a partir das 15h. Das 14h às 18h haverá distribuição de pipoca e algodão doce, pintura de rosto e animação infantil com o grupo Happy Dreams. No domingo (15), é dia de Néia e Nando com a peça de Scooby Doo. A entrada é franca.

Serviço

JK Shopping

QNM 34, AE 01, Taguatinga-DF

Mais informações: (61) 3246-8600

Pátio Brasil

Nesta quinta-feira (12), o Pátio Brasil Shopping (Asa Sul) terá peça teatral, fitdance, pintura de rosto, pipoca e algodão doce grátis e muito mais atividades. A festa começa a partir das 13h, com brinquedos infláveis, pintura de rosto, balões coloridos e uma equipe especializada em recreação. O FitDance Kids entra em cena às 16h. Depois, é hora de “A Pequena Sereia” com Néia e Nando. As atrações são gratuitas, e o estacionamento do shopping também será grátis o dia inteiro.

Serviço

Pátio Brasil Shopping

SCS Quadra 07, bloco A – Asa Sul, Brasília-DF

Atividades do dia 12 gratuitas. Neste dia, o estacionamento também será gratuito

Mais informações: (61) 2107-7400 / @patiobrasil / www.patiobrasil.com.br

Terraço Shopping

Neste Dia das Crianças (12), a festa no Terraço Shopping (Sudoeste/Octogonal) terá uma oficina temática, um camarim fashion e a apresentação do palhaço ChouChou com o “Show de Palhágica”. Fechando a data, o espetáculo “Família Madrigal”, da Cia Starte, deve encantar crianças e adultos. Acesso gratuito.

Serviço

Terraço Shopping

SHC AOS Entrequadras 2/8 lote 5, Octogonal – Sul, Brasília – DF

Mais informações: (61) 3403-2900

Pontão do Lago Sul

O Dia das Crianças no Pontão do Lago Sul terá, nesta quinta (12), a volta da Parada com personagens. Das 10h30 às 11h, um trio elétrico percorrerá um circuito pelo local, em frente ao restaurante Áragon, encerrando em um palco montado no estacionamento. Das 11h às 11h30, momento para fotos e interações dos pequenos com os 30 personagens do universo kids, como princesas e heróis. Das 12h às 14h, almoço interativo com as personalidades, que estarão circulando pelas variadas operações gastronômicas do complexo.

Serviço

Pontão do Lago Sul

SHIS Ql 10, Lote 1/31 Lago Sul – Brasília – DF

Mais informações: (61) 3364-0580 / @pontaodolagosul / www.pontao.com.br

Bali Park

O Bali Park, no Lago Corumbá IV (Luziânia-GO), preparou uma programação de 12 a 15 de outubro. Gincana aquática, hidro agito, mini campeonato amador de beach tennis e caça ao tesouro são algumas das atividades. Haverá ainda oficinas de slime e de chaveirinho e as festas ‘pool party’ e ‘festa das cores’. Os preços devem ser consultados via WhatsApp.

Serviço

Bali Park

Local: Rodovia Lucena Roriz, S/N | Lago Corumbá IV, Luziânia/GO

Funcionamento: de quinta a domingo, das 9h30 às 17h

Ingressos: day use adulto R$ 99,90 (quinta e sexta), R$ 109,90 (sábado) e R$ 129,90 (domingo) | day use infantil (de 6 a 11 anos) R$69,90 (quinta e sexta), R$79,90 (sábado) e R$89,90 (domingo). Crianças até 5 anos não pagam

Ingressos antecipados pelo WhatsApp (61) 3033-1030

Central de vendas: segunda a sexta, das 9h às 18h.

Mais informações: (61) 3033-1030 / https://balipark.com.br/

Camerata Caipira no Sesc-DF

O Grupo Camerata Caipira prepara uma agenda especial para o fim de semana. No sábado (14) e no domingo (15), às 17h, o grupo apresenta o espetáculo “Cadê o Bicho que tava aqui?” no Teatro Sesc Estação 504 Sul, com ingressos a partir de R$ 15. Neste espetáculo cênico-musical, o grupo Camerata Caipira brinca com a pluralidade de ritmos da música brasileira, referenciando aspectos da fauna do Cerrado.

Serviço

“Cadê o Bicho que tava aqui?” – Camerata Caipira

Sábado e domingo, 14 e 15 de outubro

A partir das 17h

No Teatro Sesc Estação 504 Sul (W3 Sul Quadra 504/505 Bloco A – Asa Sul – Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Espaço Cultural Renato Russo

A festa no Espaço Cultural Renato Russo (Asa Sul) também começa cedo e com tudo gratuito. A partir das 11h, haverá o Curta Cinema, uma sessão especial de curtas-metragens adaptada para crianças com Transtorno do Espectro Autista. Às 15h, tem contação da história “O Jaraguá”, sobre o bicho esquisito que adora dançar com crianças e ensinar a cuidar da natureza. Às 17h, emoção e gargalhadas garantidas com “O Grande Circo dos Irmãos Saúde”, um espetáculo do Circo Teatro Artetude que explora a incrível arte da convivência. Encerrando a programação, às 18h, o hilariante “Palhágico Chouchou”, um show de truques incríveis, palhaçadas e trapalhadas.

Durante toda a tarde, o universo circense ganha vida através de oficinas de Palhaçaria, Bambolê, Perna de Pau, Malabares e Acrobacia de Solo, despertando nas crianças habilidades criativas e artísticas. A classificação é livre e a entrada é gratuita para todos os espetáculos e atividades.

Serviço

Espaço Cultural Renato Russo

CRS 508, bloco A, Asa Sul, Brasília-DF

Entrada franca

Mais informações: (61) 3244-0411