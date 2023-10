Veja a agenda musical de outubro do Terraço

Todos os artistas são locais, com nomes como Andresa Sousa, Patrícia Medeiros e Wolff Menezes

O Terraço Shopping já fechou sua agenda musical para o mês de outubro. O mall promove, aos sábados e domingos, o Sábado Cultural e o Almoço Musical, respectivamente. Todos os artistas são locais, com nomes como Andresa Sousa, Patrícia Medeiros e Wolff Menezes.

No próximo sábado (7), Marcus Lopes mescla versões de MPB e pop nacional e internacional. Seu repertório vai de Coldplay e Pink Floyd a Legião Urbana e Nando Reis. No domingo (8), a dupla Vero Melo se apresenta ao som de músicas internacionais, nos estilos pop jazz, soul e R&B.

Nos dias 14 e 15 de outubro, O cantor, compositor e multi-instrumentista Angelotti subirá ao palco no Sábado Cultural, com performances autorais e versões especiais de grandes hits. E no Almoço Musical de domingo, a cantora brasiliense Patrícia Medeiros trará sua voz suave para o palco, com músicas do rock, pop internacional e MPB.

Sábado (21), o cantor, compositor e produtor brasiliense PJ Camargo se apresenta em uma linha de soft pop, incluindo os maiores sucessos nacionais e internacionais da música.

E no último fim de semana de outubro, a cantora Andressa Sousa se apresenta no dia 28, às 19h30, com referências de Ella Fitzgerald, Tom Jobim, Rosa Passos, Sarah Vaughan, Elis Regina, Frank Sinatra, dentre outros. Já no domingo (29), o cantor maranhense radicado em Brasília, Wolff Menezes, agradará ao público com suas canções que passam por diversos gêneros como pop leve, folk e música brasileira.

Sábado Cultural, às 19h30

7/10 – Marcus Lopes

14/10 – Angelotti

21/10 – PJ Camargo

28/10 – Andressa Sousa

Almoço Musical (domingo), às 13h

