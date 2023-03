UP Time Festival oferece 10 horas de house music no Parque da Cidade

Para isso, foram convocados os DJs The Fish House, Dropack, Dubdisko, Kaiann e Blandim. O evento vai rolar no sábado (11), a partir das 15h

O UP Time Festival chega a Brasília neste fim de semana. A proposta é promover ao público 10 horas de house music, em estrutura montada a céu aberto no estacionamento 8 do Parque da Cidade.

Para isso, foram convocados os DJs The Fish House, Dropack, Dubdisko, Kaiann e Blandim. O evento vai rolar no sábado (11), a partir das 15h.

O UP TIME Festival chega à Brasília com uma proposta inovadora. A celebração acontece no dia 11 de março em uma estrutura montada à céu aberto em contato com a natureza no Estacionamento 8 do Parque da Cidade. Os ingressos custam a partir de R$ 77 (segundo lote) no site Pop Ingressos.

O UP Time Festival vai contar com projeções em 3D em painel de LED de 8 metros, camarote, lounge com área de descanso, praça de alimentação, bares e banheiros, entre outras surpresas.

“Os ambientes e experiências foram projetados para a sua jornada até o recomeço, o desapego do passado e vivências que impulsionam a vontade de viver, celebrar e curtir o presente e o futuro. É a sua vez, chegou a sua hora de vivenciar o novo”, afirmam os organizadores.

Serviço:

UP TIME Festival

Sábado, 11 de março

A partir das 15h

Estacionamento 8 do Parque da Cidade

Ingressos a partir de R$ 77 no site Pop Ingressos

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: https://www.upfestival.com.br