Últimas sessões de Pinóquio no CCBB e oficina de teatro de animação

Ministrada por Liliane Xavier e Márcio Nascimento, integrantes da premiada Cia. PeQuod Teatro de Animação, a oficina tem como objetivo proporcionar uma vivência com as ferramentas da manipulação de bonecos e objetos. Com três horas de duração, o encontro aborda os quatro princípios básicos para qualquer tipo de manipulação, sendo: Foco, Nível, Eixo e Ponto Fixo.

A metodologia aplicada baseia-se em exercícios práticos, combinados com a transmissão de conhecimentos teóricos. Para tanto, a oficina propõe uma série de atividades pensadas de forma a levar alunas e alunos a compreender e experimentar, em seu próprio corpo, os princípios aplicados.

Os exercícios aplicados abrangem um trabalho de consciência e readequação corporal que inclui alongamento, fortalecimento muscular, pesquisa de movimento e jogos corporais. A prática pretende estimular um entendimento do trabalho do ator/atriz manipulador/a. O grupo de alunas e alunos construirá, ainda em aula, protótipos simplificados que serão usados para o treinamento.

Com esta ação, a Cia. PeQuod pretende difundir a linguagem da animação, estimulando o interesse, além da capacitação de pessoas interessadas em trabalhar como manipuladores. A oficina – gratuita – é destinada a estudantes em geral, professores, bonequeiros, estudantes de teatro e artes em geral, bem como profissionais da área.

Oficina: Teoria e Prática no Teatro de Animação;

Local: Galeria 3 do CCBB;

Endereço: SCES, Trecho 02, lote 22;

Dia e horário: sexta-feira, dia 29/04, das 10 às 13h;

Vagas: até 20 alunos;

Ação gratuita – Inscrições: enviar mensagem para [email protected] ou (21) 9-9985-4848 (WhatsApp), dizendo por que quer participar da oficina e anexar um breve currículo;

Os alunos deverão vir com roupas confortáveis, para os exercícios corporais.

Últimas apresentações da temporada de PinóQuio

Idealizada pelo diretor Miguel Vellinho, o espetáculo é uma opereta com canções originais de Tim Rescala, que assina adaptação da fábula de autoria do italiano Carlo Collodi

Consagrada dentro e fora do Brasil, a Cia PeQuod Teatro de Animação comemora 23 anos e lança a sua primeira opereta, PinóQuio, criada originalmente para o grupo pelo maestro Tim Rescala e sob direção de Miguel Vellinho, que montou o espetáculo com ares circenses. O espetáculo segue em cartaz no Teatro do CCBB Brasília até 1º de maio.

Em PinóQuio, a PeQuod conta a verdadeira história da personagem escrita pelo italiano Carlo Collodi. Ao resgatar a versão original a companhia monta sua primeira opereta que se passa no Circo Collodi, palco em que o famoso boneco que sonha em se tornar um menino passa por um rito de passagem marcado por reflexões sobre educação, moral, amor familiar e o culto à mentira no mundo contemporâneo. A montagem soma linguagem do teatro de animação, música e circo.

Para o crítico de teatro, Rodrigo Ferret, o espetáculo é “tão bem trabalhado, com engrenagens complexas e múltiplas clamadas, para contar de uma forma bela e inusitada, uma opereta com canto lírico e canto falado, a história escrita por Carlos Collodi sobre o boneco mais famoso de todos os tempos”, leia a íntegra do texto aqui.

Sobre a Cia

A Cia PeQuod Teatro de Animação é uma companhia carioca de repertório, que se dedica ao teatro de animação e que aposta na interseção de linguagens como um de seus diferenciais. Desde sua fundação, vem aprofundando experiências que têm resultado numa cena de renovação para o teatro de animação e que têm refletido uma aproximação entre o cinema, o teatro, a dança e a cultura pop contemporânea.

O Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil mantém uma programação de qualidade, diversa e plural, e há mais de trinta anos recebe milhões de visitantes que ajudam a consolidar o CCBB como um dos principais equipamentos culturais no cenário brasileiro, bem como internacional.

Espetáculo: PinóQuio;

Local: Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília;

Endereço: SCES, Trecho 02, lote 22;

Temporada: até 1º de maio de 2022;

Dias e horários: de quinta a domingo – quinta e sexta, às 19h, e sábado e domingo, às 16h;

Ingressos: à venda em www.eventim.com.br – R$ 30 (inteira) e R$ 15 (clientes BB com Ourocard e meia-entrada para estudantes e professores, maiores de 60 anos, pessoas com deficiência e suas acompanhantes e casos previstos em Lei).

Classificação indicativa: livre para todos os públicos (recomendado para crianças a partir de 7 anos).

Informações: (61) 3108-7600