Turnê “Il Divo Greatest Hits Tour” em apresentação única no Ulysses Guimarães

Tour homenageia Carlos Marin, integrante do grupo falecido em dezembro De 2021

Após a morte do Il Divo Carlos Marin, em dezembro de 2021, em decorrência do Covid-19, os membros do grupo multinacional, formado por David Miller (EUA), Sebastien Izambard (França) e Urs Buhler (Suiça) retomam a turnê, agora como um tributo especial ao saudoso artista espanhol. A apresentação do grupo vocal de tenores mais proeminentes do mundo acontecerá em 30 de abril, no Centro de Convenções Ulysses, às 21h. Como convidado especial, a apresentação terá o barítono mexicano Steven LaBrie (México).

“Carlos foi uma pessoa única, uma rara combinação de beleza, uma voz abençoada por Deus e um imenso talento. Sua paixão, alegria e senso de humor unidos encantavam a todos e sua risada fácil iluminava os locais em que passava. Ele era amado por milhões de fãs ao redor do mundo e nós tivemos a sorte e a honra de nos apresentarmos ao seu lado como parte de uma família, por muitos anos.

Sentiremos muita falta de sua alegria, de sua amizade e de sua voz brilhante. Em sua homenagem criaremos a Fundação Carlos Marin e prestaremos homenagem a ele em nossos shows. Que todos lembrem dele como uma linda alma, um incrível talento e que ele descanse em paz para todo sempre.”, declarou o grupo.

O Il Divo é o maior sucesso da música clássica crossover mundial da história, com mais de 30 milhões de álbuns vendidos, 160 discos de ouro e platina em 33 países e o primeiro grupo a ter um disco a estrear como #1 no Billboard’s Top 200 chart. Ao longo de mais de 15 anos de carreira, o IL DIVO, formado por Carlos Marin (in memoriam), Urs Buhler, Sebastien Izambard e David Miller, evoluiu e ganhou notoriedade nos quatro cantos do mundo.

O show, marcado inicialmente para 03 de abril de 2019, como o próprio nome revela, contempla os hits do Il Divo, e todos os ingressos adquiridos anteriormente seguem válidos. A apresentação conta com uma produção grandiosa. Os cantores, acompanhados por grande orquestra, farão um show cheio de emoção, proporcionando ao público uma viagem no tempo. No repertório, sucessos como “Mama”, “Everytime I look at you” e “Ode to Joy”, “Hola,” “My Way,” “All Of Me” e “Hallelujah”.

SERVIÇO:

IL DIVO GREATEST HITS TOUR – Poladian Produções

Data: 30 de abril (sábado)

Horário: 21h

Local: C. C. Ulysses Guimarães – Brasília

Classificação: 18 Anos – Menores acompanhados dos pais ou responsáveis legais podem entrar

Ingressos: Ticket 360

(https://www.ticket360.com.br/evento/23598/ingressos-para-il-divo-greatest-hits-tour)

Superior – a partir de R$200,00 + Taxas

Especial – a partir de R$240,00 + Taxas

Vip – a partir de R$320,00 + Taxas

Premium – a partir de R$420,00 + Taxas

Gold – a partir de R$350,00 + Taxas

PNE – a partir de R$350,00 + Taxas