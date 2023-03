Turnê de Tiago Iorc vem a Brasília em junho

Cantor roda o Brasil com “DARAMÔ”, depois de shows pela Europa em 2022

O cantor Tiago Iorc está de volta aos palcos do Brasil depois de uma importante turnê pela Europa em 2022, onde fez shows em cidades de Portugal, Espanha e Inglaterra. Em curta temporada, Brasília está confirmada na agenda do cantor, que se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em 16 de junho. Os ingressos estão disponíveis no site da Alpha Tickets.

Falar de amor nunca foi uma dificuldade para Iorc, que recentemente dedicou um projeto inteiro ao sentimento mais complexo da vida. “Daramô”, nome escolhido para o seu sexto álbum de estúdio, faz referência à vontade de estar mais aberto para a troca.

Agora, os fãs poderão reencontrar o ídolo em sua nova turnê, que leva o mesmo nome de seu último disco. “Estou muito animado em celebrar esse momento com o público brasileiro! Tive um gostinho dessa volta aos palcos, durante tour na Europa, mas estou com saudade de sentir o calor e o carinho do nosso povo!”, comenta o cantor

No repertório, o público poderá curtir os lançamentos “Saudade boa”, “Tudo o que a fé pode tocar”, grande favorita do público, “Daramô”, música que dá nome ao projeto, além do elogiado cover de “Ciumeira”, da cantora Marília Mendonça (1995 – 2021). E claro que não poderiam faltar os grandes sucessos da carreira, como “Amei te ver”, “Coisa linda”, “Tangerina” e muitas surpresas.

Tiago comemora esse momento com os fãs: “A turnê celebra o meu último álbum ‘DARAMÔ’, mas quero passear pelo repertório dos meus discos anteriores também! Quero fazer um show bonito, para todos cantarem juntos”, diz.

O cantor também revela que os fãs podem aguardar uma performance mais elaborada. “Seja sozinho ou com banda, eu amo estar no palco. Pra mim, é uma honra poder celebrar canções e a união das pessoas cada vez que me apresento. Esse show vai ser com banda, mas será um pouco diferente… Aguardem por muitas novidades”, finaliza.

No último ano, Tiago Iorc mergulhou em um processo criativo ao se conectar com novas sonoridades, cenários e culturas. Para o novo álbum, o cantor e compositor encontrou inspiração nos sons da natureza em meio a belas paisagens tropicais e plantações de cacau, mais especificamente no litoral da Bahia, passando por destinos como Salvador, Caraíva e Itacaré. Segundo o artista, essa conexão com pessoas e lugares foi fundamental para encontrar a brasilidade na sonoridade do álbum: “O afeto é um dos maiores tesouros do Brasil e essa força me inspira muito. É o fio condutor da vida. O amor costura tudo”, comenta.

Entre seus lançamentos, estão o cover de “Ciumeira”, de 2022, “Eu Gosto Tanto Dela” e “Masculinidade”, ambos de 2021. Este último explodiu nas redes sociais, por conta do videoclipe em que o artista surge usando apenas uma calça pantalona vermelha, cantando sobre a importância de os homens assumirem suas fragilidades.

Serviço:

Tiago Iorc – “Daramô”

Dia: 16 de junho (Sexta-feira)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Horário: 19h (abertura dos portões)

Ingressos a partir de R$ 50 no site Alpha Tickets

Classificação Indicativa: acima de 18 anos (12 a 17 anos somente acompanhado dos pais ou responsável legal)