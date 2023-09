Turi, evento de cerâmica e outras artes, chega à segunda edição dia 8 de outubro

Evento ocorre no Amor_im Ateliê (Lago Norte), com entrada gratuita

Reunir distintos processos criativos e apresentar às pessoas em um local aprazível. Essa é a proposta do Turi, evento que leva ao público o que há de mais original no campo das artes sustentáveis. Da moda à gastronomia, passando pela joalheira, peças em madeira, fotografia chegando à delicada produção de cerâmica em alta temperatura, âncora do evento.

Para esta edição do Turi, Débora Amorim e Felipe Laraia, habilidosos ceramistas e organizadores, convidam apreciadores a um passeio por essas vertentes no arborizado quintal do Amor_Im Ateliê, da Débora. O 2º Turi vai acontecer no dia 8 de outubro, das 10h às 18h, com entrada franca.

O convite também se estende à criançada, que vai poder explorar a criatividade em uma oficina de cerâmica, onde terão a oportunidade de criar seus próprios vasinhos de cerâmica utilizando argila e sementes, em torno de histórias contadas coletivamente. O processo divertido e interativo será conduzido pela experiente ceramista Marina Mestrinho.

Para o dia de encontro com o fazer artístico, o Turi apresenta 15 marcas de 13 trabalhadoras e trabalhadores das artes, que têm como foco a produção artesanal de peças exclusivas. E mais, uma chef de cozinha vai disponibilizar um cardápio rico e equilibrado para o almoço e lanches.

Serviço:

2º Turi Mercado de Cerâmica e outras

Domingo, 8 de outubro

Das 10h às 18h

Local: Amor_im Ateliê – EPPN, KM 03 – Lago Norte- DF

Entrada franca e classificação indicativa livre

Mais informações: @turi.mercadoceramica/

Oficina Brincante Vaso Pé de Feijão, com Marina Mestrinho

Turma 1: das 10h às 11h30

Turma 2: das 15h às 16h30

Investimento: R$ 120

As peças finalizadas serão entregues posteriormente, em data a ser combinada com a professora, devido à necessidade de queimar a argila em alta temperatura para transformá-la em cerâmica.

Inscrições: www.instagram.com/ceramicamica/