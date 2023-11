Trio Mandalla lança o álbum Capoeira’n Blues no Teatro dos Bancários

O cantor Walter Muganga abre o evento, e no encerramento, haverá uma roda de capoeira com diversos grupos

Em celebração à Semana da Consciência Negra, O Trio Mandalla fará, no próximo dia 24, um show de lançamento do álbum Capoeira’n Blues, no Teatro dos Bancários. O cantor Walter Muganga abre o evento, e no encerramento, haverá uma roda de capoeira com diversos grupos. Ingressos a partir de R$ 20 no site Furando a Fila.

As dez faixas de Capoeira’n Blues contam com a direção musical de Marlene Souza Lima; berimbau e percussão de Rayane Mutante; trombone de Mirian Marques; e guitarra e voz de Thaise Mandalla. Completam o grupo André Lourenço, no contrabaixo, e Marco Guedes na bateria. A partir de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o álbum estará disponível em todas as plataformas digitais de streaming.

Capoeira’n Blues mistura duas vertentes musicais frutos da diáspora africana nas Américas: o Blues, nos EUA, e a Capoeira, no Brasil; sementes vindas do continente africano por meio da colonização de pessoas negras escravizadas, e que encontraram nesses territórios, em meio a muita luta, resistência e resiliência, terrenos férteis para nascerem e crescerem.

“Unir capoeira e blues é lembrar da história da América, é reforçar a cultura africana em nosso continente e homenagear essas manifestações que influenciaram (e ainda influenciam) a Música e a cultura em geral”, afirma a capoeirista e blueseira Thaise Mandalla, realizadora do projeto.

Show de lançamento Capoeira’n Blues

24 de novembro (sexta-feira)

A partir das 20h

No Teatro dos Bancários (314/315 Sul)

Ingressos a partir de R$ 20 no site Furando a Fila

Mais informações: (61) 98283-0063 / (61) 99959-6162