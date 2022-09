Trend Talks, desfiles, música e ações especiais marcam a programação da 4ª edição do Vogue Fashion’s Night Out

Entre os convidados, Arlindo Grund, Ronaldo Fraga, Marina Person e Pathy Dejesus nos trend talks

Inspirada pela Era Disco, a 4ª edição do Vogue Fashion’s Night Out convida o público a celebrar o otimismo, a originalidade e a diversidade. No dia 30 de setembro, o Brasília Shopping traz, novamente, à cidade um dos maiores eventos de moda do mundo, com uma programação gratuita que promete uma imersão no universo fashion. Entre os convidados, Arlindo Grund, Ronaldo Fraga, Marina Person e Pathy Dejesus nos trend talks, além de desfiles da Lez a Lez, Carmen Steffens e Colcci, com ativações em mais de 50 lojas.

A atmosfera pulsante e alegre da Era Disco, um dos movimentos mais marcantes da história, foi o norte criativo para a nova edição do Vogue Fashion’s Night Out. Durante todo o dia, o público será convidado a vivenciar a moda em diversas experiências nas praças e nos corredores do Brasília Shopping, que sedia, pela 4ª vez, o evento com apoios como Sebrae/DF, BYD Chandon, Schweppes Premium Drinks e Monster Energy Drinks.

Serviço

Vogue Fashion’s Night Out

Data: 30 de setembro

Programação

Palco Principal – Trend Talks

13h30 – Moda democrática, acessível e inclusiva, com o apresentador e consultor de imagem e moda Arlindo Grund

14h30 -Dj convidado

15h – As tendências mais quentes do verão, com Team Vogue Brasil

16h -Dj convidado

17h – Moda como agente de transformação social, com Ronaldo Fraga, Beatriz Guimarães e convidadas.

19h – Moda e Música, com Marina Person e Pathy Dejesus

20h – Set Dj com Pathy Dejesus

Passarela – Entrada Principal:

12h30: Aulão Slimfit – Loja LIFE!

16h: Desfile Lez a Lez

18h: Desfile Carmem Stteffens

20h: Desfile Colcci

Local: Brasília Shopping

Acesso gratuito. As pulseiras para acesso às cadeiras dos trend talks e desfiles são limitadas e a retirada deve ser feita no Balcão de Informações, a partir das 10h.