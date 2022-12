Timbalada, Xanddy Harmonia e DJ PH animam o Cafe de La Musique Brazilian Paradise neste sábado (10)

A terceira temporada do Cafe de La Musique Brazilian Paradise está a todo vapor

Localizado às margens do Lago Paranoá, projeto da produtora Top7 Entretenimento ocupa uma área de mais 3.000m2, com uma grandiosa estrutura com palco, bar, restaurantes e lounges.

A terceira temporada do Cafe de La Musique Brazilian Paradise está a todo vapor! E neste sábado (10), os agitos da Bahia desembarcam no espaço com shows do grupo Timbalada e do cantor Xanddy Harmonia, a partir das 21h.

Esta será a segunda vez que a banda Timbalada sobe ao palco do Cafe de La Musique. O grupo que arrasta milhares de foliões pelo Brasil, vai animar os brasilienses com hits como Beija-flor, Mimar você e Água mineral.

Enquanto o cantor Xanddy Harmonia, traz toda sua animação e dança com as músicas Tic Nervoso, Vem neném, Menina quebra e Nova dança.

Foto: Divulgação

Ingressos para o show de sábado estão à venda pelo site ou App Sympla e custam a partir de R$ 60 (meia-entrada).

Serviço

Cafe de La Musique – Temporada Brazilian Paradise

Quando: sábado, 10 de dezembro, a partir das 21h

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 1, ao lado do Pier 21

Ingressos: a partir de R$ 60 (meia-entrada), podendo ser adquirido pelo site ou App do Sympla ou pelo www.top7entretenimento.com.br