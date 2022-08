Tem Jorge e Mateus no fim de semana! Confira a programação do Na Praia

Último fim de semana de agosto vai ser de muitas atrações bombadas no festival: também vai ter Safadão, Alexandre Pires, Léo Santana e mais. Veja o line-up

O último fim de semana de agosto do Na Praia vai ser repleto de artistas estourados. No sábado (27), tem Jorge e Mateus; domingo (28), tem Safadão e Léo Santana.

Antes disso, na sexta-feira (26), Alexandre Pires e Seu Jorge se juntam para o show “Irmãos”. A união dos dois artistas começou em uma live durante a pandemia e deu super certo. Agora, é hora de ver de perto, ao vivo.

No sábado, além de Jorge e Mateus, tem Hugo e Guilherme e Mojjo. Fechando o fim de semana, além de Safadão e o GG, tem Mari Fernandez com mais hit pro público.

Serviço

Na Praia Festival

Sexta (26): Irmãos (Alexandre Pires e Seu Jorge)

Sábado (27): Jorge & Mateus, Hugo & Guilherme, Mojjo

Domingo (28): Wesley Safadão, Léo Santana, Mari Fernandez

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Ingressos somente pelo app R2 com.vc, pelo site r2.com.vc, na bilheteria no local do evento e no concierge no Mané Mercado

Instagram: @tevejonapraia