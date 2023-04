Teatro Mapati apresenta concerto instrumental nesta sexta e sábado (14 e 15)

Duo Accordi apresenta repertório com músicas ao piano e viola caipira

O Teatro Mapati apresenta nesta sexta e sábado, 14 e 15 de abril, o concerto “Amor, Cordas e Cantos”, a partir das 20 horas. Quem se apresenta nas duas noites musicais é o Duo Accordi, formado por Elení Fagundes e Chico Nogueira. Os ingressos estão disponíveis no Sympla (bit.ly/DuoAccordi) e no Teatro Mapati por R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Após o concerto, será servido jantar, com adesão a R$ 65.

Os músicos do Duo Accordi interpretam, com piano clássico e viola caipira, músicas de compositores como Heitor Villa Lobos, Waldemar Henrique e Cartola. No repertório do concerto, estão músicas como “Trenzinho do Caipira” (Villa Lobos), “Valsinha” (Chico Buarque) e “Bocca di Rosa” (Fabrízio de Andre).

Para os artistas, o concerto apresentado neste fim de semana é uma celebração do do significado da música nas vidas de Elení e Chico. “Nosso repertório é uma consequência deste amor pela música, e nasce da dedicação que o duo tem como compromisso, com a qualidade e a originalidade dos arranjamentos de clássicos da música mundial”, afirmam.

Estrada musical

Em sua trajetória, a dupla faz turnês com apresentações em Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Manaus, além de shows no exterior, com passagens por Roma e Milão, na Itália. Neste ano, eles se apresentaram no Festival Futuro.

Elení estudou piano e canto. Como soprano, participou do Coral da UnB, Madrigal UnB, Coral Messiânico e do Coral da Universidade do Amazonas. Participou do recital “Modinhas e Lundus”, em Manaus e Brasília, e criou o Grupo Merceditas, no qual canta e dirige, com repertório em homenagem à Mercedes Sosa.

Chico é cantor, compositor e criador da primeira orquestra de viola caipira, juntamente com Brás da Viola em São José dos Campos. O artista compôs a trilha sonora e fez a narração do premiado filme “Maio Nosso”, e integrou o elenco do musical “Gracias a la Vida”, escrito por Pedro Tierra e dirigido por Hugo Rodas.

SERVIÇO

Concerto “Amor, Cordas e Cantos” com o Duo Accordi

No Espaço Cultural Mapati (707 Norte, Bloco K)

Ingressos pelo Sympla (bit.ly/DuoAccordi) e na bilheteria do Teatro Mapati

Ingressos para o concerto R$ 20 (meia), R$ 40 (inteira). Jantar R$ 65 por pessoa (opcional)

Informações: (61) 3347-3920