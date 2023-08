Teatro dos Bancários recebe o espetáculo “Chico Buarque – Um Outro Olhar”

Temporada vai de 22 a 24 de agosto

O Teatro dos Bancários (314/315 Sul) recebe, nos dias 22, 23 e 24 de agosto, o espetáculo “Chico Buarque – Um Novo Olhar”. Idealizado pela cantora Marcê Porena e pelo guitarrista Max Silva, que formam o duo NU’ZS, a apresentação promete trazer elementos até então pouco usados nas obras a respeito de Chico.

“A proposta é apresentar um Chico Buarque mais pop e teatralizado, e criar outra subjetividade e percepção da obra aos amantes do compositor carioca”, contam Max e Marcê, que atuam juntos desde 2018. No repertório, estão cinco canções que fizeram história: “Tatuagem”, “Sem Açúcar”, “Sob Medida”, “Olhos nos Olhos” e “O Meu Amor”.

No show, dividido em dois atos, outras 20 músicas também receberam nova roupagem. No Ato 1, destaque para arranjos com uma linguagem pop nas composições “O Meu Amor” e “Folhetim”; e No Ato 2, um momento mais intimista, com canções como “As Vitrines” e “Cálice”.

Os ingressos custam a partir de R$ 75 (meia-entrada) no Sympla.

Serviço:

Duo NU’ZS em “Chico Buarque – Um Outro Olhar”

Local: Teatro dos Bancários – EQS 314/315 BL A

Temporada: dias 22, 23 e 24, às 20h

Ingressos: R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia-entrada), à venda no Sympla

Classificação: não recomendado para menores de 16 anos

Duração: 90 minutos

Mais informações: @nuzs.oficial