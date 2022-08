Tacy de Campos apresenta ‘O Relicário de Cássia Eller’ em restaurante em Águas Claras

O tributo à Cássia traz suscessos como ‘Luz Dos Olhos’, ‘Segundo Sol’, ‘Por Enquanto’, ‘Malandragem’ e ‘All Star’

A atriz e cantora Tacy de Campos leva o show ‘O Relicário de Cássia Eller’ ao restaurante e pizzaria italiana Dolce Far Niente, em Águas Claras, na noite do próximo domingo (28). O show começa às 20h.

Para além do talento, Tacy é conhecida por ter voz e presença de palco muito semelhantes à Cássia Eller. O tributo à cantora traz suscessos como ‘Luz Dos Olhos’, ‘Segundo Sol’, ‘Por Enquanto’, ‘Malandragem’ e ‘All Star’.

Tacy também apresenta seu conteúdo autoral, como a canção ‘Pra Você Saber’, cujo clipe ultrapassa 20 mil visualizações.

Atriz, cantora e compositora, Tacy de Campos ficou conhecida nacionalmente pelo trabalho como protagonista do espetáculo teatral Cássia Eller, O Musical (desde 2014). Participou do Rock in Rio e de programas de TV como Fantástico com Nando Reis, Faustão e o programa ‘Versões’, do Canal Bis. Seu primeiro álbum autoral, ‘O Manifesto da Canção’, estreou em 2017 no Multishow. Agora, em 2022, lança seu segundo disco, chamado ‘Quarto Mundo’. Tacy ainda integra o projeto de covers ‘Imortais’, que viaja pelo Brasil.

Serviço

Tacy de Campos apresenta ‘O Relicário de Cássia Eller’

Local: restaurante e pizzaria italiana Dolce Far Niente – Av. das Castanheiras, 1060 – Águas Claras-DF

Data: domingo (28/8)

Horário: das 20h às 21h30

Couvert artístico: R$ 12

Contato para reserva: (61) 3451-4750