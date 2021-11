Projeto Taça das Favelas ganha quarta edição em 2021

O campeonato de futebol masculino e feminino é voltado para jovens das periferias, favelas e comunidades do DF.

Idealizado pela Central Única das Favelas do Distrito Federal (CUFA-DF) e fomentado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF (SELDF), o Taça das Favelas, campeonato de futebol de campo, visa dar oportunidade aos jovens talentos de comunidades locais. A disputa acontece entre os meses de novembro e dezembro de 2021 e reúne garotos e garotas de 14 a 17 anos em 16 times femininos e 32 masculinos.

O projeto que acontece em dezenas de capitais de todo o Brasil, tornando-se o maior campeonato de futebol de favelas do mundo, tem como objetivo promover a igualdade social, gerando oportunidade e visibilidade por meio da prática do esporte.

“O futebol é uma paixão nacional, por isso, sabemos a capacidade de mobilização que esse esporte tem na vida de muitos jovens. Pensando nisso, muito além de um campeonato, o Taça das Favelas pretende possibilitar a democratização do esporte, trazendo saúde, identidade nacional e principalmente, empoderamento para esses garotos e garotas”, destaca Bruno Kesseler, Presidente da CUFA DF.

Congresso Técnico

O lançamento oficial do Taça das Favelas 2021 acontece em 8 de novembro, das 19h30 às 21h30, durante o tradicional Congresso Técnico, evento que tem como objetivo apresentar ao público a quarta edição do projeto, além de orientar sobre a dinâmica, regras e formatos da competição. Na ocasião também serão realizados os sorteios dos jogos que irão compor a primeira fase do campeonato.

O evento será reservado para técnicos dos 48 times (32 masculinos e 16 femininos) representando as Regiões Administrativas do DF, convidados especiais e equipe técnica. E o público pode acompanhar, ao vivo, pelo canal da Cufa DF (https://www.youtube.com/c/CUFADF).

Peneiras

O processo de seleção dos jogadores e jogadores aconteceu por meio das “peneiras”, realizadas de 28/10 a 02/11, em diversas RAs do DF e Cidades do Entorno. As inscrições para a edição de 2021 foram gratuitas e realizadas no local de cada peneira.

Taça das Favelas. Foto: Bruno Batista

Retrospectiva Taça das Favelas 2019

A última edição da Taça das Favelas, ocorrida entre julho e setembro em 2019, foi marcada por disputas acirradas e ações que ultrapassaram as barreiras do campo de futebol. Além dos tradicionais jogos, atividades motivacionais reuniram cerca de 800 atletas no Congresso Técnico que movimentou o Museu Nacional da República. O evento, que marcou o início do projeto, contou com palestras e workshops.

A grande final foi de fortes emoções para as meninas de Ceilândia Sul e para os garotos do Varjão, campeões da terceira edição. A comemoração dos times foi regada a muita música e contou com a participação da cantora Realleza e o dos músicos do projeto Samba na Comunidade.

Para Kesseler, a última edição mostrou a força e potência do futebol feminino na capital do país.

“É muito emocionante poder participar de um campeonato tão representativo como a Taça das Favelas e ver como o futebol feminino está crescendo e se profissionalizando. A expectativa é que na próxima edição isso venha com ainda mais força e novos espaços possam se abrir para elas”, destaca.

Programação completa Taça das Favelas 2021:

8/11 das 19h30 às 21h: Congresso Técnico, ao vivo pelo canal da Cufa DF (https://www.youtube.com/c/CUFADF) .

13/11: abertura dos jogos, ao vivo pelo canal da Cufa DF

13 e 14/11: fase 1 – jogos masculinos e femininos;

20 e 21 /11: fase 1 – jogos masculinos e femininos;

20 e 21 /11: fase 1 – jogos masculinos;

04/12: oitavas de final (masculino) e quartas de final (feminino);

05/12: oitavas de final masculino;

11/12: quartas de final masculino;

12/12: semifinal masculino e feminino;

18/12: final masculino e feminino.

Serviço Congresso Técnico:

Data: 08/11

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Canal Cufa DF – https://www.youtube.com/c/CUFADF

Informações: tacadasfavelasdf.com.br e @tacabsb