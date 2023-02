Suvaco da Asa volta a desfilar após pausa de dois anos

Tradicional bloco do pré-carnaval brasiliense terá cortejo embalado pela Orquestra Marefreboi e encerramento com a banda Mundo Livre S/A, uma das fundadoras do movimento manguebeat

No próximo dia 4 de fevereiro (sábado), Brasília recebe o evento Suvaco da Asa: É tempo de festejar. Trata-se da volta do desfile de rua do tradicional bloco de pré-carnaval da cidade, depois de dois anos sem a realização do evento devido à pandemia da covid-19. Neste ano, o Suvaco da Asa homenageia os 30 anos do movimento manguebeat, surgido em Recife (PE) e que revolucionou o cenário musical do país. Uma série de atrações do Distrito Federal e de Pernambuco está confirmada para a festa, que é integralmente gratuita.

O evento ocorre na área externa do Eixo Cultural Ibero-americano (antigo Complexo da Funarte), no Eixo Monumental, e será realizado em duas partes. A manhã é reservada à versão infantil do bloco, o Suvaquinho. A programação começa às 9h, com muitas brincadeiras, pintura de rosto, palhaços e animadores infantis. Às 10h, os pequenos foliões são convidados a participar da Oficina Percussiva Vivendo e Batucando (DF); seguida de apresentação, às 11h, do grupo performático Patubatê (DF).

Por volta das 12h30, têm início os preparativos para o desfile do Suvaco propriamente dito. Estão previstas participações da DJ Laine D’Olinda (PE); do bloco AVenCemos, formado por foliões em diferentes estágios de recuperação do acidente vascular cerebral (AVC), os quais serão animados pelo grupo cultural Batukenjé (DF); e nova apresentação do Vivendo e Batucando.

Mangueboys

Às 16h, a Orquestra Marefreboi (DF) assume o comando da festa e puxa o cortejo do Suvaco da Asa ao redor do Eixo Cultural Ibero-Americano. Ao fim do desfile, por volta das 18h, sobe ao palco principal a banda Mundo Livre S/A. Sob o comando do vocalista Fred 04, os pernambucanos prometem agitar o público com seus grandes sucessos e hits de outros expoentes do movimento manguebeat, como Chico Science & Nação Zumbi.

Todo o evento é gratuito e, no local, haverá praça para compra de alimentos, bebidas e adereços carnavalescos. O ‘Suvaco da Asa: É tempo de festejar’ conta com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

Suvaco da Asa: É tempo de festejar

Onde: Eixo Cultural Ibero-americano (antigo Complexo da Funarte)

Quando: 4 de fevereiro

Cronograma:

– A partir das 9h, bloco infantil Suvaquinho;

– A partir das 12h30, concentração para o desfile do Suvaco da Asa: cortejo previsto para 16h; encerramento com show da banda Mundo Livre S/A (PE), 18h