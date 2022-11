Soul Beat: Djonga, Sant e Cynthia Luz desembarcam em Brasília neste fim de semana

Evento acontece nos dias 11 e 12 de novembro, no palco do Minas Brasília. Para Sant, o período pós-eleições tornará “o coro da galera ainda mais alto”

Brasília se prepara para receber, neste fim de semana, o Soul Beat, festival de rap, hip hop e reggae que será realizado no Minas Brasília Tênis Clube.

As atrações confirmadas são os rappers Djonga e Sant e os DJs Cedric, The Beats On e Indxxr na sexta-feira (11); e Cynthia Luz, Jah Live, Nauí, Hélio Bentes e Tati Portella no sábado (12). Para Sant, o show será especial devido a proximidade com as eleições 2022.

“O rap é meu compromisso de vida. O público de Brasília sempre me abraçou e, agora, saindo de um momento político bastante tenso para o nosso país, tenho certeza que o coro da galera será ainda mais alto”, declara o rapper. “Mistura de alívio e esperança”, conclui.

“O Soul Beat carrega alma, energia e pluralidade. Não é à toa que o palco, agora, vira um festival inteiro. Nossa missão é conectar para expandir”, avaliou Bruno Giacomitti, sócio da produtora à frente do projeto.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital.

Festival Soul Beat

Data: 11 e 12 de novembro

Horário: 20h

Local: Minas Brasília Tênis Clube – Setor de Clubes Norte, Trecho 3

Ingressos a partir de R$ 71 na Bilheteria Digital