Solo Ristorante oferece agenda musical com MPB, jazz e pop

O Solo Ristorante, localizado na 403 Sul, oferece atrações musicais de sexta (11) a domingo (13). Os artistas, todos locais, levarão ritmos como jazz, MPB e pop rock aos clientes da casa.

Na sexta-feira (11/08), a partir de 20h, Marcus Lopes abre a agenda do fim de semana com o melhor da MPB e do pop nacional e internacional.

No sábado (12/08), também às 20h, será a vez do Marcio Jota encantar os presentes com seu piano, passeando por Bossa Nova, jazz, MPB e pop.

E no domingo (13/08), Dia dos Pais, a partir das 13h, a cantora Andreza Marques e a pianista Emanuelle Andrade embalam o almoço dos papais com releituras de jazz e sucessos internacionais.

O couvert custa R$13.

SERVIÇO

Solo Ristorante

Endereço: CLS 403 bl. C – Asa Sul/DF

Valor do couvert: R$13

Telefone para reservas: (61) 3879-1889