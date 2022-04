Sobradinho recebe a Caravana Do Empreendedor na próxima semana

A Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa segue com o projeto, criado em 2021, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do GDF

Depois de passar por Samambaia, a Caravana do Empreendedor desembarca em Sobradinho de 11 a 26 de abril no Estacionamento do Estádio de Sobradinho. A entrada é gratuita. A Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa segue com o projeto, criado em 2021, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do GDF. A iniciativa busca auxiliar quem está começando no empreendedorismo e incentivar o desenvolvimento econômico para a geração de emprego e renda no Distrito Federal.

Durante o período, empresários locais poderão ter acesso às informações e andamentos dos processos dos programas de incentivo como o Pró-DF I e Pro-DF II, e serviços como, orientação quanto à abertura de CNPJ; auxílio para autônomos e informais visando à formalização e abertura do MEI; atendimento com contadores especializados em gestão empresarial e planejamento tributário; orientações de representantes de bancos a empreendedores para acesso a linhas de créditos e antigos programas de incentivo, além de palestras de capacitação.

Dentre os cursos e palestras ofertados, estão Marketing Digital (11/04, às 9hrs), Afroempreendedorismo (12/04, às 19hrs) e Como melhorar a performance de vendas (1404, às 19hrs). As inscrições são feitas por meio do número (61) 9 9317-6542.

Serviço

Caravana do Empreendedor

Data: de 11 de abril a 26 de abril

Local: Estacionamento do Estádio de Sobradinho (em frente a rodoviária)

Entrada gratuita

Agendamento dos atendimentos: (61) 99317-6542 – WhatsApp

Mais informações: @caravanadoempreendedor