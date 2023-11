Silvero Pereira canta Belchior na Caixa Cultural Brasília

Em projeto itinerante, Silvero Pereira leva ao palco canções do seu conterrâneo, o emblemático cantor e compositor cearense Belchior

De 08 a 10 de dezembro, a Caixa Cultural Brasília apresenta o show “Silvero Interpreta Belchior”. Serão quatro apresentações na capital federal, duas delas seguidas de um intimista bate-papo entre artista e público. Os ingressos estarão disponíveis a partir de 02 de dezembro, sábado, às 9h na bilheteria local e às 13h no site da Bilheteria Cultural.

No palco, o multiartista reinterpreta as composições de Belchior, homenageando e difundindo o repertório de um dos mais relevantes e profícuos compositores do Nordeste, que deixou um vasto legado para a música popular brasileira. “Belchior é um autor atemporal. Ele foi um artista que escreveu – nas décadas de 60 e 70 – uma quantidade de canções que, ainda hoje, são vastas de total significado. Músicas que falam sobre o Brasil, sobre nós. Belchior é um cara extremamente político, religioso, amoroso, apaixonado, enfim, ele reflete e traduz muito do que é ser brasileiro. Então, suas músicas causam enorme identificação e empatia nas pessoas. Ele personifica essa pessoa que migra para o Sudeste para batalhar como artista, e que quer mudar as coisas através do amor”, ressalta Silvero.

O projeto promove o encontro de Silvero com a obra de Belchior, dois artistas cearenses, e estimula a aproximação com a cultura nordestina, sua riqueza sonora, poética e seus costumes. O roteiro do show reúne aproximadamente 18 canções conhecidas do grande público, hits que promovem momentos divertidos, emocionantes e introspectivos, como “Sujeito de Sorte”, “Como Nossos Pais”, “Medo de Avião”, “A Palo Seco”, “Paralelas”, entre outros clássicos que ganharam interpretações únicas com a performatividade de Silvero Pereira.

Além da musicalidade envolvente, o espetáculo tem a teatralidade garantida com a dramaturgia, a troca de figurinos, o desenho de luz e a execução impecável de uma banda que acompanha Silvero desde 2021 e que se unem para garantir ao público uma experiência verdadeiramente inesquecível. Silvero Pereira divide o palco com talentosos músicos: Geremias Rocha (teclado), Brunu Chico (violão e baixo), Wallace Lopes (direção musical e guitarra), Vladya Mendes (bateria) e Vitor Lima (sopros).

SERVIÇO:

Silvero Interpreta Belchior

Na Caixa Cultural Brasília – Lotes 3/4, SBS Q.4 – Asa Sul, Brasília (DF)

Datas: 08, 09 e 10 de dezembro de 2023

Horário: Dia 08 (sexta) às 20h; dia 09 (sábado) às 17h (sessão com libras) e 20h (sessão com bate-papo); dia 10 (domingo) às 19h (com bate-papo)

Ingressos: R$30 (inteira) R$15 (meia)

Classificação indicativa: livre para todos os públicos

Informações: (61) 3206-9448

https://www.caixacultural.gov.br