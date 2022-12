Shows de Diogo Nogueira e Fica Comigo encerram programação do Vibra Brasil neste fim de semana

Iniciativa das produtoras brasilienses Funn, Verri & Verri e Medley, o Vibra Brasil tem como endereço o complexo de entretenimento Bothanic, no Setor de Clubes Sul

O sonho do hexa foi adiado, mas as festas continuam para os verdadeiros patriotas! Neste final de semana, nos dias 17 e 18 de dezembro, o projeto Vibra Brasil, organizado pela FUNN, Verri & Verri e Medley, traz para Brasília duas grandes atrações musicais: Diogo Nogueira e a banda Fica Comigo, para os amantes do pagode carioca, respectivamente. A festa vai acontecer no Bothanic, espaço localizado às margens do Lago Paranoá, com início às 16h.

Sobre os artistas

Diogo Nogueira

Diogo Nogueira é um dos principais nomes do samba na atualidade. O cantor e compositor já lançou nove CDs e quatro DVDs, que venderam mais de um milhão de cópias. É vencedor de dois Grammys latinos e lançou recentemente o single “Flor de Caña”, em parceria com Rodrigo Leite e Cauique, também autores de “Pé na Areia”, música que foi dedicada à namorada de Nogueira, a atriz Paola Oliveira.

Banda Fica Comigo

Há mais de dez anos, a banda Fica Comigo anima seu público com o melhor do pagode retrô dos anos 1990. Originalmente do Rio de Janeiro, onde já se tornou uma festa tradicional, com o Bloco do Amor, o grupo tem levado alegria aos quatro cantos do país, lotando suas apresentações por onde passam. O vocalista Delão, também é empresário da LoveStore, onde são vendidos acessórios e, também, da banda Melim.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pela Ingresse. Os shows contam com meia entrada para PCDs, estudantes e idosos. Há também, a meia social, válida mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o Bothanic

Inaugurado em outubro no Setor de Clubes Sul, o complexo de entretenimento Bothanic é uma parceria das produtoras Funn, Medley e Verri & Verri. O espaço conta com espaços como arena de shows, day club e uma área de alimentação às margens do lago Paranoá. Toda a cenografia e o conceito do espaço remetem às ideias de renovação e contemplação da natureza e das flores. Desde a inauguração, seja em eventos individuais ou pelo projeto Vibra Brasil, que encerra neste fim de semana, a casa recebeu atrações como Thiaguinho, Belo, Saia Rodada, Saulo e Pocah, e promete mais nomes nacionais de destaque no lineup de 2023.

Serviço:

Vibra Brasil com Diogo Nogueira e banda Fica Comigo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diogo Nogueira

Quando: Dia 17 de dezembro

Horário: A partir das 16h00

Banda Fica Comigo

Quando: Dia 18 de dezembro

Horário: A partir das 16h00

Local: Bothanic – St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Ingressos e atrações: Disponíveis pela plataforma Ingresse

Classificação indicativa: 18 anos