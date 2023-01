Shoppings seguem com atrações infantis. Veja as principais do fim de semana

Janeiro é mês de férias!

Os principais centros comerciais do Distrito Federal seguem oferecendo uma programação infantil no mês de janeiro. Confira algumas das principais atrações do fim de semana:

Em clima de férias, o Sabadinho Divertido do Venâncio Shopping garante a animação da criançada e família durante os sábados, com apresentações da Fábula Cia Teatral, sempre às 14h.

A diversão começa no dia 21 de janeiro com o espetáculo “A princesa sabidinha”, que leva ao público mirim conceitos de superação, companheirismo e convívio social. A peça conta a história de uma princesa que era muito inteligente. O Rei Zezão, seu pai, desejava que sua filha se casasse. A princesa muito esperta lhe fez um desafio e disse que apenas se casaria com um cavalheiro que fizesse uma pergunta que ela não conseguisse responder. Os pretendentes da princesa divertem o público com músicas e charadas.

E no dia 28 é a vez da montagem “As aventuras de Júlia e Bia”, que narra a história de duas irmãs que vão passar as férias com a vovó Marlene. As duas garotinhas não conseguem ficar longe da tecnologia como brinquedos eletrônicos, celulares e outros, mas vão aprender novas formas de se divertirem na casa da vovó Marlene usando a imaginação. A peça é interativa e convida o público a participar ativamente em vários momentos.

Júlia e Bia. Foto: Divulgação

Enfrentar os nossos medos para alcançar nossos objetivos. Essa é a reflexão que a peça O Fantasminha Camarada pretende provocar na criançada. Ela será exibida nos últimos finais de semana deste mês, no Teatro Brasília Shopping. Os ingressos são vendidos a R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia, estendida para quem doar 1 kg de alimento não perecível. A peça é produzida pela companhia teatral Neia e Nando e será exibida nos dias 21, 22, 28 e 29 de janeiro, às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria a partir das 15h do dia do espetáculo.

O espetáculo conta a história do Fantasminha, que vive com a mãe e o Tio Gerúndio no castelo do falecido Capitão Bonança. Lá, diziam os boatos, havia um tesouro escondido: foi justamente isso que fez com que Perna de Pau sequestrasse a neta do Capitão, a doce Maribel, e a trouxesse de volta ao castelo, do qual ela tinha muitas lembranças. Agora, o Fantasminha terá que enfrentar seus medos se quiser salvá-la e se ver livre do malvado pirata Perna de Pau.

Foto: Divulgação

Até o dia 28 de fevereiro, o JK Shopping recebe o público infantil para mergulhar na diversão com o Magic Ocean, um parque que reúne o melhor das aventuras marítimas. O espaço recreativo conta com uma piscina de bolinhas gigante e parquinho para os pequenos com escorregadores e balanço, garantindo que as crianças brinquem com segurança e conforto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O inédito Magic Kraken, um escorregador em formato de lula gigante com mais de 6 metros de altura, completa a experiência deixando a aventura ainda mais especial. A atração custa R$ 30 para 30 minutos de brincadeira e o evento é livre para todos os públicos. Menores de dois anos devem entrar acompanhados pelos responsáveis. O local está localizado na praça de eventos do mall e estará aberto conforme os horários de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h.

Foto: Divulgação

O sábado no Conjunto Nacional está reservado à contação de histórias conduzida por princesas que representam a força feminina. A princesa Merida, heroína de Valente, representante das tradicionais lendas escocesas, traz suas aventuras ao público no próximo dia 21/01. Já o domingo é dia de apresentação circense com o show Isto é Mágica com Matusquella. As apresentações acontecem sempre às 15h, no Espaço Sustentável, localizado na Praça de Alimentação Norte, no 2º piso do Conjunto Nacional. O shopping ainda promove oficinas de construção de brinquedos e objetos de decoração com material reciclável aos sábados e domingos, das 14h às 20h, no lounge em frente à loja Vivo no 1º piso. Os eventos são gratuitos e para ter acesso basta efetuar a inscrição pelo aplicativo do shopping, na aba ‘Eventos’.

Foto: Divulgação