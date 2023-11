Shopping reserva horário especial para receber crianças com TEA em visita ao Papai Noel

Estabelecimento abrirá uma hora mais cedo nos dias 9, 13 e 16/12 para garantir conforto e silêncio para as crianças com transtorno do espectro autista

Com o objetivo de permitir a inclusão e socialização na forma de diversão e lazer para crianças e jovens com autismo, nos dias 9, 13 e 16/12, o JK Shopping abrirá uma hora mais cedo, às 9h, exclusivamente para receber famílias com crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA) para aproveitar a decoração de Natal do shopping e visitar o Bom Velhinho. A ação acontece com o apoio do Instituto Steinkopf, um centro dedicado ao atendimento, pesquisa e inovação no campo do autismo.

Todo o ambiente estará preparado para garantir maior conforto e silêncio para as crianças e suas famílias. No dia 05/12, a equipe do shopping passará por um treinamento, visando garantir o melhor acolhimento possível aos visitantes.

Além de desfrutar da decoração natalina, o público poderá aproveitar para se divertir em uma atração imperdível: o carrossel inclusivo de 24 lugares, direcionada para toda família, e com assentos para pessoas com deficiência (PcD). O estacionamento será gratuito para as famílias participantes.

SERVIÇO:

Natal inclusivo – JK Shopping

Data: 9, 13 e 16 de dezembro

Das 9h às 10h

No JK Shopping – QNM 34, Taguatinga-DF

Gratuito

Classificação indicativa livre. Necessário o acompanhamento dos responsáveis.