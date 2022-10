Shopping promove a Semana das Crianças

Uma série de atividades gratuitas aguardam as famílias. Entre elas, a feira de artesanato Catavento

No embalo de uma das datas mais aguardadas da meninada, o shopping Pier 21 (Setor de Clubes Esportivos Sul) fará a Semana das Crianças. Uma série de atividades gratuitas aguardam as famílias, além da feira de artesanato Catavento, que ocupa o corredor da Rua das Estrelas.

A animação começa na quarta-feira (12/10) na praça de alimentação do mall, quando a Mais Festas apresentará o espetáculo Encanto Experience, às 15h e às 18h. O mágico Tio André fará um show de ilusionismo a partir das 17h. Na apresentação, as crianças participam diretamente do números de mágicas, com momentos engraçados e interativos. Além disso, pintura de rosto e oficina de slime e confecção de pulseiras acontecem na loja em frente ao Outback, das 15h às 19h.

No sábado (15/10) e no domingo (16/10), o espetáculo A Turma do Camundongo promete animar o público com apresentação dupla: às 15h e 18h, na praça de alimentação. No mesmo dia e local, a música está garantida com a banda A Vida Não É Assim, liderada pelo jovem autista João Daniel. Na apresentação, ele vai cantar diversos temas infantis a partir das 17h.

As oficinas acontecem durante todo o fim de semana, sempre das 15h às 19h. Não é necessário marcar horário, pois a participação é por ordem de chegada.

A feira Catavento, que acontece de quarta-feira até domingo, terá uma série de expositores locais, que venderão diversos produtos.

Serviço

Semana da Criança no shopping Pier 21

Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2 Lote 32

Dias 12 a 16 de outubro

Telefone: (61) 3251-2121

Site: pier21.com.br