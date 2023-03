Shopping oferece teatrinho com Pocahontas e oficina de sustentabilidade

Durante o mês de março, as atividades propostas pelo shopping fazem alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22

A programação infantil do Conjunto Nacional terá, no sábado (18/03) e no domingo (19/03), no projeto Diversão em Conjunto, a Oficina de Sustentabilidade Casa da Minhoca.

A atividade é desenvolvida em parceria com o Instituto Arapoti e consiste em apresentar a importância desse ser vivo para a natureza. Além de experiências sensoriais, na oficina, as crianças vão entender toda a transformação do resto de comida em adubo, uma atividade essencial em centros urbanos. As crianças ainda terão acesso a uma miniexposição de vários tipos de composteiras domésticas.

Também no domingo (19), às 14h, os pequenos irão se divertir com o teatrinho da Pocahontas. A narrativa interpretada pela Cia Neia e Nando conta a história da princesa indígena mais popularizada da Disney, que luta, com bastante coragem, pela preservação da floresta. A princesa defende com muito amor a sua terra e a sua gente.

Todas as atividades são gratuitas e ocorrem no Espaço Conjunto Sustentável, localizado no 2º piso, na Praça de Alimentação Norte. Para participar é necessário fazer a inscrição, previamente, pelo celular, no aplicativo do shopping (verificar horários disponíveis das atividades).

Serviços:

Oficina Casa da Minhoca

Data: 18/03 (sábado) e 19/03 (domingo)

Horários das oficinas:

Sábado, 18 de março – às 14h, às 15h30 e às 17h;

Domingo, 19 de março – às 16h e às 17h30.

Local: Espaço Conjunto Sustentável – 2º piso, na Praça de Alimentação Norte do Conjunto Nacional

Teatrinho: “Pocahontas”

Data: 19/03 (domingo)

Horário: às 14h

Local: Espaço Conjunto Sustentável – 2º piso, na Praça de Alimentação Norte do Conjunto Nacional