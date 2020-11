Seype Engenharia realiza workshop de automação residencial e predial

PUBLICIDADE

Em crescimento no Brasil e no mundo, o mercado de automação ganha a cada dia mais adeptos. Com a tecnologia em evidência, surgem, também, diversas oportunidades de trabalho que necessitam de mão-de-obra qualificada.

Pensando nessa questão, a Seype Engenharia, empresa especializada em automação, instalações elétricas, pequenas e grandes reformas residenciais e comerciais, realiza nos dias 12 e 13 de dezembro, no Comfort Hotel, um workshop sobre automação residencial e predial. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 10 de dezembro de 2020, pelo e-mail: [email protected] e/ou [email protected] .

No evento, o diretor da Seype Engenharia, Júlio Seype, irá compartilhar sua experiência de mais de 16 anos e abordará temas como: Histórico e Conceito de Automação, O que é Automação?; Como a Automação está relacionada no dia a dia?; Como planejar e implementar projetos de Automação?; e ainda Integração da Automação e a Internet da Coisas (IoT).

Ao todo, serão 16 horas de conteúdo e demonstrações de processos. O investimento é de R$ 350 (trezentos e cinquenta reais) por pessoa. O pagamento deve ser realizado via boleto ou TED.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para cumprir todas as normas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde durante a pandemia da Covid- 19, as vagas serão limitadas.

Serviço

Workshop de automação residencial e predial

Data: 12 e 13 de dezembro de 2020

Local: Comfort Hotel Taguatinga – Setor Hoteleiro Projeção I, s/nº

Investimento: R$ 350 (trezentos e cinquenta reais)

Forma de Pagamento: via boleto ou TED

Mais informações:[email protected] seypeengenharia.com.br e/ou [email protected]