Ação promocional no DF Plaza Shopping tem cerveja artesanal de brinde e sorteio de chopeiras acompanhadas de 20 litros de cerveja

Neste Dia dos Pais, o DF Plaza Shopping convida as famílias para um momento de celebração com a ação Seu Pai Merece Um Brinde! Unindo os sabores do cerrado e uma boa cerveja artesanal gelada,em parceria com a Cerrado Beer, de 02 a 14 de agosto, clientes do centro de comprastêm a oportunidade de garantir um brinde especial instantâneo e participar de um sorteio.

A cada R$ 250 em compras, clientes ganham uma cerveja artesanal da Cerrado Beer e um copo, podem optar pelos rótulos: Seriema, Lobo Guará ou Carcará. A promoção é válida para maiores de 18 anos, os brindes são limitados a um por CPF. O balcão de trocas fica localizado no piso térreo. E a cada R$ 150, o público poderá participar do sorteio de seis chopeiras da marca Beertender Krups 5L B101 220v, acompanhadas de quatro barris de 5 litros de cerveja, total de 20 litros por prêmio. Serão sorteadas 6 unidades para ganhadores distintos. O cadastro de notas acontece pelo aplicativo Wynk. O sorteio acontece no dia 17 de agosto, às 19h, pela Loteria Federal.

A expectativa é positiva para este Dia dos Pais. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF, o Dia dos Pais deve ter um aumento de 21,5% nas vendas em relação ao ano passado. Quem for às compras pretende gastar em média R$ 192,10. O valor é 49,4% mais alto que em 2021 (R$ 128,58). Para o centro de compras, as ações de compre e ganhe se tornam um atrativo a mais e incrementam as comemorações. No período, a expectativa é de um aumento de 8% em vendas e fluxo de clientes. “A campanha foi criada para promover a comemoração em família. E a Cerrado Beer foi escolhida por ser uma empresa do nosso ‘Quadrado’ e que valoriza o bioma do cerrado, destaca Diogo Pipas, gerente de marketing do DF Plaza Shopping. E completa: “Estamos bem otimistas e nossa expectativa é de vendas e fluxo 8% maiores que o mesmo período de 2021.

Cerrado Beer

A Cerrado Beer é uma cervejaria genuinamente brasiliense que representa em seus rótulos autorias a fauna e a flora do bioma do cerrado brasileiro. Alinhando sabores e aromas singulares para apreciação do público. Convida os brasilienses a explorar mais o cerrado e todas as suas maravilhas com a Cerrado Beer, a cerveja artesanal do cerrado desde 2016.

Promoção Seu Pai Merece Um Brinde!

Data: De 02 a 14 de agosto

Mecânica: a cada R$ 250 em compras, ganhe uma cerveja artesanal da Cerrado Beer e um copo. A cada R$150, participe do sorteio de 6 chopeiras + 20 litros de cerveja

Promoção válida para maiores de 18 anos, 1 brinde por CPF

Cadastro de notas pelo aplicativo Wynk

Posto de troca: piso térreo, próximo à Lotérica

Catálogos virtuais, menus especiais, dicas de presente e de harmonização de cervejas no @dfplazashopping