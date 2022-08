Setembro tem Sabadinho Divertido no Venâncio Shopping

Iniciativa oferece programação cultural gratuita aos sábados para curtir em família

Em programação especial para o mês de setembro, o Sabadinho Divertido garante a diversão da criançada e família durante os sábados, com apresentações da Fábula Cia Teatral, sempre às 14h. A diversão é garantida para toda família.

A diversão começa no dia 3 de setembro, com a peça João e Maria, que conta a história de dois irmãos que viviam em uma humilde casa próxima à floresta. Certo dia, os dois se perdem no meio da floresta em uma tentativa de seu pai de salvá-los da falta de comida e a triste situação que estavam vivendo. Desnorteados, os irmãos acabam encontrando a casa de doces de uma bruxa malvada. Utilizando de esperteza e persistência, João e Maria driblam a bruxa de seus feitos e descobrem uma grande quantia em ouro que salva a família, proporcionando um novo começo.

No dia 10 é a vez do espetáculo Dona Baratinha, Fita no Cabelo e Dinheiro na Caixinha, a narrativa traz Baratinha, que vivia em uma linda casa no coração da floresta. Certo dia, ao varrer o quintal, acabou encontrando uma moeda de ouro. Muito feliz pensou no que iria fazer com o dinheiro que não estava esperando, por fim, decidiu casar-se. Muitos pretendentes tentaram se casar com Baratinha, mas ela tinha olhos apenas para o senhor camundongo. O que será que vai acontecer nesse casamento?

Em 17 de setembro, os pequenos irão se divertir com O Baú do Tesouro Piratas. Na trama, seres muito atrapalhados, vivem se metendo em encrenca e confusão. O Capitão Garrancho e sua turma acham um mapa muito misterioso. Os marujos embarcam nessa aventura emocionante em busca do tesouro perdido. Será que eles vão encontrar o baú do tesouro repleto de riquezas?

Encerrando a programação do mês, o público pode conferir a peça O Menino da Flautinha Mágica, e coloca em cena um garoto pobre, que vive no campo com sua família. Ao ganhar uma flauta, ele descobrirá que pode ajudar sua família através da música. Esta história encoraja as crianças a não desistirem dos seus sonhos e transmite uma linda mensagem de perseverança e força de vontade.

Sobre o Venâncio Shopping

No centro da capital do país, desde 1977, o Venâncio Shopping traz em seu DNA um conceito inovador. Além de ser uma excelente opção para compras e experiências, é também é um Hub de Serviços e ponto de solução de pessoas, com sua torre business atrelada a torre de Serviços, alta gastronomia da capital e lojas exclusivas como Starbucks Brasília e Jamie Olivier Kitchen. Entre os serviços oferecidos, estão opções como: obter vistos para os Estados Unidos, cartório de registro de imóveis em Brasília e certificado digital para empresas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação:

03/09 – João e Maria – A Fabulosa História – Fábula Cia Teatral

10/09 – Dona Baratinha, Fita no Cabelo e Dinheiro na Caixinha – Fábula Cia Teatral

17/09 – O Baú do Tesouro – Fábula Cia Teatral

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

24/09 – O Menino da Flautinha Mágica – Fábula Cia Teatral

SERVIÇO:

Sabadinho Divertido

Data: Todos os sábados de setembro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: sempre às 14h

Local: Piso P2

Entrada: Gratuita

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE