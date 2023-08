Sesi-DF Cultural oferece balé, musical, teatro, poesia e comédia em agosto

O Sesi-DF Cultural é uma iniciativa que contribui para a democratização do acesso à arte

As tradicionais Quartas Culturais levam para as unidades do Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF) apresentações gratuitas de artistas locais e nacionais. A temporada de 2023 começou em junho e segue até novembro, com 25 espetáculos.

Os ingressos podem ser retirados pessoalmente, nas unidades Sesi Gama, Sobradinho, Taguatinga e Central Park, ou no site Ticket Fácil (crianças até 3 anos não precisam de bilhete). A entrada é mediante a doação de alimento não perecível, exceto sal, no dia do evento.

A programação deste mês iniciou com a apresentação de balé Noite de Gala, da Escola de Dança Noara Beltrami e convidados. O grupo nasceu em 2008 e já foi premiado em festivais locais e nacionais. As performances exibidas foram apresentadas no 40º Festival de Dança de Joinville, que ocorreu em julho deste ano, e tiveram como repertório A Filha do Faraó, do coreógrafo Marius Petipa. Os dançarinos estiveram no dia 2 na Sala Yara Amaral, no Centro Cultural Sesi, em Taguatinga.

No dia 9, às 17 horas, em caráter esporádico, a Brasal Refrigerantes, localizada em Taguatinga Sul, receberá o grupo Actus Produções com o espetáculo teatral Os Saltimbancos – O Musical. A peça foi inspirada no conto Os Músicos de Bremen, de Jacob e Wilhelm Grimm, e narra a história do encontro de quatro animais (um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata), que devido a maus tratos fugiram de seus patrões e decidiram formar um grupo musical. A classificação indicativa é livre.

Em 16 de agosto, às 19 horas, será a vez do grupo Novos Candangos levarem ao palco do Sesi Central Park o espetáculo Perdoa-me: Pesadelo Show!, que traz em seu enredo uma mistura de comédia, drama e terror, além de músicas contemporâneas. A classificação indicativa é de 14 anos.

Música e poesia pela Tribo das Artes. Esta é a atração do dia 23, que ocorrerá as 20h, no Centro Cultural Sesi, no Sesi Taguatinga, e tem classificação livre. O Sarau Poético Musical reunirá o grupo de artistas locais, que tem artesãos, declamadores, músicos, palhaços, pintores e poetas.

O encerramento da programação ficará a cargo da Cia de Comédia G7. A companhia apresentará em 30 de agosto, às 20h, no Sesi/Senai Sobradinho, o espetáculo Eu Odeio Meu Chefe. A peça realça a importância do respeito nas relações de trabalho e mostra a necessidade do chefe saber ouvir e se colocar no lugar dos funcionários. Podem assistir à apresentação pessoas a partir de 14 anos de idade.