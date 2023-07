Segunda edição do ConiCria acontece neste sábado (5)

Se apresentam a MC Ísis Zavlyn, o rapper Fillipe Costta e a rapper Thabata Lorena

O projeto ConiCria está de volta para a sua segunda noite de shows neste sábado (5), no Chicão do Conic, a partir das 22h. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos no site Shotgun.

Os nomes a se apresentarem nesta edição são a MC Ísis Zavlyn, da Ceilândia; o rapper Fillipe Costta, dos Jardins Mangueiral; e Thabata Lorena, maranhense radicada no Sol Nascente que lançou seu novo álbum recentemente.

O ConiCria é uma realização da Crewza, Chicão e Birosca do Conic, com o apoio da agência Um Nome e patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). A iniciativa surgiu para movimentar a nova geração da música urbana local, dando voz e projeção a artistas negros, mulheres e LGBTQIAP das regiões periféricas da capital. A primeira edição, ocorrida em junho, contou com shows de LyNDoN, do Valparaíso-GO; do duo Margaridas, de Taguatinga; e Kel, do Areal.

Serviço

ConiCria, 2ª edição

Sábado, 5 de agosto de 2023

A partir das 22h

Local: Chicão do Conic (Setor de Diversões Sul, conjunto Baracat, loja 29 – Asa Sul, Brasília-DF)

Entrada gratuita, com retirada de ingressos no Shotgun

Mais informações: @chicaodoconic