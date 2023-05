Segunda edição do ano do Pagode dos Prazeres acontece à beira do Lago Paranoá

O evento, que já passou pelo Parque da Cidade e pelo Mané Garrincha, tem a orla da Concha Acústica como novo palco

Aos saudosos do melhor pagode itinerante de Brasília, o Pagode dos Prazeres já tem data para voltar. Marcado para acontecer no dia 20 de maio, o evento segue a tradição de exaltar os belos pontos turísticos do quadradinho e, desta vez, acontece à beira do Lago Paranoá, na Orla da Concha Acústica. Com início às 15h, os prazerosos vão curtir 10 horas de festa com sete atrações brasilienses.

O Distrito Federal se tornou referência para o pagode e já exportou grandes sucessos do gênero ao resto do país e do mundo. Na intenção de valorizar essa cultura latente na capital, o PDP investe em artistas locais que já conquistaram os candangos. Como tradição, o grupo Doze por Oito são os hosts do PDP e recebe convidados especiais para completarem a festa. São eles: os grupos 7 na Roda, Elas que Toquem, Nossa Cor e Nossa Galera, e os DJ’s Mike e Caio Hot.

Após reunir mais de três mil pessoas com o PDP, O Bloco, no Parque da Cidade, a edição da Orla da Concha Acústica promete uma experiência única aos prazerosos. Além de um palco 360º para reviver a essência do pagode de mesa, o local proporciona uma vista privilegiada do céu brasiliense que, por volta das 18h, tem um pôr do sol digno de ser vivido ao som de um pagodinho.

A experiência ainda fica completa com as áreas de descompressão projetadas pelos patrocinadores do PDP. Os fãs do pagode vão poder curtir o Espaço Mikes, o Bar da Spaten, o Bar da RedBull e o Beer Garden Spaten. Os ingressos para o Pagode dos Prazeres já estão disponíveis e custam a partir de R$ 35.

Pagode dos Prazeres

A marca surgiu em 2022 com a ideia de proporcionar um completo e democrático pagode de mesa para todos. As primeiras versões, promovidas pelo Deboche! Bar, aconteciam na Praça dos Prazeres (201 Norte). O pagode, no entanto, cresceu e a praça ficou pequena.

Em agosto do mesmo ano, o PDP realizou sua primeira grande edição, no Parque da Cidade. Foram quase três mil pessoas e cinco atrações para mais de 10 horas de festa. Atendendo à demanda do público, a segunda edição aconteceu um mês depois e levou cerca de 2,5 mil pessoas para a varanda do Estádio Mané Garrincha. Ao todo, mais de 13 mil pessoas já curtiram o PDP em alguma de suas quatro edições.

“A gente quer mostrar o que de mais belo há em Brasília. Isso inclui a arquitetura, a música, o céu e o público sempre diverso que nos acompanha há quase dois anos. Com a ideia de um pagode democrático, somos um evento itinerante que não vai repetir cenários este ano e queremos levar o melhor do pagode brasiliense aos quatro cantos do Distrito Federal”, pontua Diogo Lombardi, um dos sócios à frente da marca.

Pagode dos Prazeres na Concha Acústica

Sábado, 20 de maio

A partir das 15h

Orla da Concha Acústica – Setor de Clubes Norte, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 35 (1º lote) no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @pagodedosprazeres